[{"available":true,"c_guid":"a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon hasonlít a zsidók helyzetére 1933-ból – mondja a világhírű osztrák–német író, aki most éppen New Yorkban, a Harlemben él.","shortLead":"Most a spanyol anyanyelvű bevándorlók tapasztalják meg azt, amit korábban a feketék. Ez immár zsarnokság, nagyon...","id":"20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3619b17-a590-4081-9688-899096acc9bb.jpg","index":0,"item":"09735c7c-8f58-4609-9848-f93ac438cb5f","keywords":null,"link":"/360/20250612_daniel-kehlmann-osztrak-nemet-iro-trump-usa-bevandorlok-eroszak-fasizmus-faz","timestamp":"2025. június. 12. 15:15","title":"Daniel Kehlmann író: Már nem túlzás fasizmusnak minősíteni, ami most zajlik az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","shortLead":"A miniszterelnök az ellenzéki tüntetéseket szétverető grúz miniszterelnököt fogadta és méltatta.","id":"20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/393b1134-d52d-4085-becc-48038595be08.jpg","index":0,"item":"ab5e0f0f-6888-4435-8476-943a437c7c51","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_orban-ukran-fenyegetes-zelenszkij-gruzia","timestamp":"2025. június. 11. 18:31","title":"Orbán: Magyarországot nyíltan és durván megfenyegették az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","shortLead":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","id":"20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a.jpg","index":0,"item":"ac0f0045-3dff-4c3f-875a-0496f0b918b9","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","timestamp":"2025. június. 12. 20:43","title":"Kevin De Bruyne a Napoliban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","shortLead":"A Tesla nagy ígérete régóta a teljes önvezetésen keresztül lezajló mobilitási forradalom. ","id":"20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/867cae49-da17-4c5b-9add-ebbf7bdb4072.jpg","index":0,"item":"1904780b-263b-43a0-a676-deb2c2fb0ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Tesla-robottaxi-szolgaltatas-indulas","timestamp":"2025. június. 11. 08:28","title":"Felbukkant a Tesla első önvezető taxija, Elon Musk elárulta, mikor indul a szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat. A „plázastop” eredetileg az élelmiszermultik ellen született, de az új szabály az igazi plázákat, sőt az egész kereskedelmiingatlan-piacot nyírná ki. A minisztérium senkivel sem egyeztetett, az érintettek nem értik, mi végre az értelmetlen szigorítás.","shortLead":"Megvenni, sőt bérelni is csak külön kormányzati engedéllyel lehetne közepestől nagyobb kereskedelmi ingatlanokat...","id":"20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ba7280-8cdc-425d-92e4-b8aec4c69520.jpg","index":0,"item":"51a8b2b2-8cf8-4479-bda7-166f955082fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Lazar-Janos-plazagyilkos-bevasarlokozpont-kiskereskedelem-ingatlan-tiltas-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 12:00","title":"Lázár János ledobta az atombombát: a kormány a bevásárlóközpontokat is kinyírná a plázastop szigorításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét második felében mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik a kutaknál.","shortLead":"A hét második felében mind a benzin, mind a gázolaj ára emelkedik a kutaknál.","id":"20250611_Dragul-a-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742.jpg","index":0,"item":"a8e4f9a0-b027-463a-9f7d-a49d8a3f7d9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_Dragul-a-tankolas","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Drágul a tankolás – és a nyári szezon még most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]