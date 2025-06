Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8bcfaf4f-91fb-435f-b275-4c4ddad356f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy kiskunhalasi áruházat próbáltak megkopasztani családi összefogásban gyártott hamis kuponokkal.","shortLead":"Egy kiskunhalasi áruházat próbáltak megkopasztani családi összefogásban gyártott hamis kuponokkal.","id":"20250611_anya-fia-hamis-uvegvisszavalto-kupon-kiskunhalas-aruhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcfaf4f-91fb-435f-b275-4c4ddad356f0.jpg","index":0,"item":"81cef2fa-ef51-4696-817c-afeb67c66f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_anya-fia-hamis-uvegvisszavalto-kupon-kiskunhalas-aruhaz","timestamp":"2025. június. 11. 11:04","title":"Hamis üvegvisszaváltó kuponokkal szerzett több millió forintot egy áruháztól egy anya és fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","shortLead":"Kevesebb külföldi bevételen osztozik 13 független kiadó, mint a három kormányzati médiacég.","id":"20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"c3b3016c-971d-40d1-9eae-b9b2c0e686f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_szuverenitasvedelem-fuggetlen-es-kormanyzati-mediacegek-kulfoldi-bevetelei-kusstorveny-atlathatosagi-torveny-kkv","timestamp":"2025. június. 12. 09:04","title":"G7: Több pénzt zsebelt be külföldről a kormánymédia, mint a független kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre. ","shortLead":"Elsősorban mentális gondokkal küzd a magyar válogatott, amely két nyögvenyelős mérkőzéssel hangolt a szeptemberi...","id":"20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4388f57-a1f0-4ef6-a042-8fcf00f463d4.jpg","index":0,"item":"b5bf4a0f-9ec5-4e11-aaf0-bb3f46730aff","keywords":null,"link":"/elet/20250611_magyar-labdarugo-valogatott-vilagbajnoki-selejtezo-felkeszulesi-merkozesek-svedorszag-azerbajdzsan-marco-rossi-szoboszlai-dominik-elemzes-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:15","title":"Párhuzamos univerzumok között lebeg a magyar futballtársadalom, Marco Rossi pofozott vissza mindenkit a valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22","c_author":"Lengyel Tibor ","category":"itthon","description":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP pedig sürgős közérdekre hivatkozva tolná át a kampányköltés-plafon eltörlését, ezért június 17-én rendkívüli parlamenti ülésnap lesz, ahol öt fontos törvényjavaslatról is szavaznak majd.","shortLead":"Versenyképességi és költségvetéshez kapcsolódó módosító javaslatokkal készül a kormány Semjén Zsolt szerint, a KDNP...","id":"20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebfe691e-e455-456e-9be5-26aa68be0a22.jpg","index":0,"item":"24bb57bd-8cfd-465e-a887-bcd72910471c","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Ujabb-javaslatokkal-keszul-a-kormany-ezert-rendkivuli-ulesnapot-kell-beiktatni-junius-17-re-amikor-ot-fontos-torvenyrol-is-szavaznak-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 13:41","title":"Újabb módosítókkal készül még a kormány, ezért rendkívüli ülésnapot kell beiktatni június 17-re, amikor öt fontos törvényről is szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","shortLead":"Hajléktalan, munkanélküli férfiakat dolgoztattak, akiknek csak naponta kétszer adtak enni, akkor is keveset.","id":"20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf404497-e3b2-4b25-92f4-4db4c87588cd.jpg","index":0,"item":"5bdfe981-26bf-4de9-8afe-98dec579da6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_rabszolgatartas-itelet-sulyositas","timestamp":"2025. június. 12. 09:14","title":"Súlyosabb büntetést kapott az istállóban rabszolgákat tartó házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú kezekbe kerülnek. A net sötét oldalán pedig milliárd számra árulnak ilyen cookie-kat.","shortLead":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú...","id":"20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b.jpg","index":0,"item":"e3134400-d36f-4e0c-b8e9-9cae2ebfb4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","timestamp":"2025. június. 11. 09:03","title":"Elárulják, ön miket néz a neten: 93,7 milliárd darab sütit árulnak a sötét weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","shortLead":"Egy bizonyos Samuel Haidert neveztek meg elkövetőként, de ilyen nevű személy nem is létezik.","id":"20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc8968cd-b5ee-4b17-a85c-eba266d4725c.jpg","index":0,"item":"020aafde-b902-4a77-9110-3ab192562053","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_tv2-mem-grazi-lovoldozo","timestamp":"2025. június. 12. 09:52","title":"A TV2 egy mém szereplőjét mutatta be grazi lövöldözőként, egy kitalált történetet is szőttek köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]