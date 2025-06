Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást igényelhetnek az önkormányzattól, de a helyi kormánypárti képviselők – egy költségcsökkentő csomag részeként – azt kezdeményezték, hogy szüntessék meg ezt a lehetőséget – értesült a HVG. A juttatás mértéke fejenként legfeljebb 20 ezer forint. Az ellenzéki polgármester nem támogatja a megszüntetésről szóló javaslatot, de a közgyűlésben a Fidesz-KDNP képviselői vannak többségben. ","shortLead":"Szolnokon március óta a havi 150 ezer forintnál kevesebből élő nyugdíjasok évente egyszer rendkívüli támogatást...","id":"20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1396915-ea47-4d8f-a988-8cd6ab891a83.jpg","index":0,"item":"2c759dc8-c6f9-4501-acec-70dfb32956e6","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_nyugdijas-juttatas-20-ezer-forint-eltorles-szolnok-Fidesz-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 08:48","title":"Eltörölné a nyugdíjasoknak járó 15-20 ezer forintos juttatást a szolnoki Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora azt valószínűsíti, hogy az iráni rezsim maximális sebességbe kapcsol, hogy mielőbb nukleáris arzenálja legyen, de közben nem provokál ki amerikai válaszcsapást.","shortLead":"A pénteken kezdődött támadás tétje hatalmas, és izraeli szemszögből bizonytalan a kimenetel. A Bloomberg kommentátora...","id":"20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"ef80fd79-a8f3-41dc-ac4d-3f49cb24196e","keywords":null,"link":"/360/20250614_bloomberg-netanjahu-izrael-hazardjatek-iran-atombomba-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 14. 09:09","title":"Bloomberg: Netanjahu hazárdjátékának az lehet a vége, hogy Irán gyorsabban fejleszti ki atombombáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. június. 15. 15:30","title":"A következő bő egy év döntő változásokat hozhat az elektromos autózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6dc43cd5-f5f7-4e26-89e3-3b369a8331d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem kell nukleáris szennyezéstől tartani Irán szerint az Izrael által indított támadások következményeként. Az IDF újabb iráni katonai vezetőket ölt meg, és az atomtudós, valamint civil áldozatok száma is egyre nő. Teherán kemény választ adott szombatra virradóra, több száz drónt és rakétát küldött Izrael felé, és bár ezek többségét az izraeli légvédelem ártalmatlanította, szombaton már halálos áldozatokról és több tucatnyi sérültről adtak hírt. ","shortLead":"Nem kell nukleáris szennyezéstől tartani Irán szerint az Izrael által indított támadások következményeként. Az IDF...","id":"20250614_Iran-Izrael-haboru-tamadas-dron-raketa-percrol-percre-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc43cd5-f5f7-4e26-89e3-3b369a8331d1.jpg","index":0,"item":"8b2026af-94ec-40cc-b62f-544ea6b83ced","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-Izrael-haboru-tamadas-dron-raketa-percrol-percre-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 06:39","title":"Teherán a Hormuzi-szoros lezárását fontolgatja, megszólalt Netanjahu – a háború második napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","id":"20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"4b03387b-ef96-4514-a3f9-a1fa64caa57a","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","timestamp":"2025. június. 14. 19:48","title":"Magyar Péter szerint Szentkirályi Alexandrának többé nincs helye a magyar közéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21872232-2efe-4653-bc6c-2c9ba2d3fd14","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt kilépett a holland kormánykoalícióból a bevándorlás- és Izrael-politikával kapcsolatos viták miatt. Előrehozott választás vár októberben Hollandiára.","shortLead":"A Geert Wilders vezette szélsőjobboldali Szabadságpárt kilépett a holland kormánykoalícióból a bevándorlás- és...","id":"20250614_hvg-hollandiai-kormanyvalsag-wilders-bloffje-hullamzo-nepszeruseg-szakitassal-indult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21872232-2efe-4653-bc6c-2c9ba2d3fd14.jpg","index":0,"item":"f3b7af39-5343-41ba-89b8-c14aa15be322","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-hollandiai-kormanyvalsag-wilders-bloffje-hullamzo-nepszeruseg-szakitassal-indult","timestamp":"2025. június. 14. 11:00","title":"Orbán Viktor szövetségese szétrobbantotta a holland koalíciót, de nem tudni, nyer-e vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","shortLead":"A KLM flottájában harmincnégy Boeing 787 Dreamliner is van.","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33256900-c18e-4e3c-83db-499ca8f1b8d1.jpg","index":0,"item":"c5afbf73-78bf-49f9-91c4-3e74f9b3de44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-boeing-787-dreamliner-air-france-klm-vezerigazgato","timestamp":"2025. június. 13. 17:23","title":"Az Air France–KLM vezérének töretlen a bizalma az Indiában lezuhant repülőtípus iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cc8148-b685-4288-9c0b-07447c4ab83a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két ország, amelyek közül egyik sem ismeri el, hogy van atom… Fegyvere talán még pont nem. 