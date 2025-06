Akkor érdekelte utoljára ennyire a magyarokat a vasút, amikor kisiklott egy vonat a Keletinél

Kínos heteken van túl a magyar vasút. Most már eltelt majdnem két teljes hét azóta, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén sorompóhiba miatt órás késésekkel lehetett csak eljutni a Balatonra, de már egy ilyen rossz időszak is bőven elég volt arra, hogy napokkal később is idegesen figyelje sok utas, vajon mi lesz az ő vonatával.

A Google Trends adatai szerint a jókora káoszt okozó héten nagyjából négyszer annyian kerestek rá a neten a „késés” szóra, mint az elmúlt öt év legtöbb másik hetében, és még most is a normál keresésszám triplájánál tartunk.

A grafikonon a 100-as érték jelenti a maximumot, az összes többi ehhez képest százalékos arányban mutatja a kereséseket.

Google-keresések a késés szóra Google Trends

Ha azt nézzük meg, hányan kerestek rá a témához kapcsolódó más kifejezésekre, akkor azt látjuk, hogy a MÁV és a vonat keresőszó sokkal gyakoribb, mint a vasút vagy a késés, és kirajzolódik egy nagyon egyértelmű éves trend: majdnem minden évben júliusban van egy nagy kiugrás – nem kell nagy bátorság azt feltételezni, hogy olyankor terveznek utazást a legtöbben.

Google-keresések a MÁV (kék), a vonat (piros), a vasút (sárga) és a késés (zöld) szóra Google Trends

Az izgalmas kivétel 2024 volt, amikor augusztus végén érdeklődött a legtöbb internetező a MÁV iránt – épp akkor, amikor egy vonat kisiklott és napokra elzárta a Keleti pályaudvart a forgalom elől. Az ért el nagyjából pont ugyanolyan keresőforgalmat, mint a mostani káosz.

Figyelünk, mire kíváncsiak olvasóink. Cikkünk írásában segítségünkre volt a Google Trends. Ez a tartalom a Google-lel fennálló fizetett partnerség része, amely a Google Trends népszerűsítését szolgálja.