Mostantól élőben követheti, hogyan nő a magyar államadósság

Vajda Zoltán országgyűlési képviselő, a Költségvetési Bizottság elnöke elindította a Magyar Államadósság Számláló nevű weboldalát, amely másodpercenként frissítve mutatja annak növekedését, ahogy azt is, hogy ebből mennyi jut egy főre – írja a 24.hu. Azt is be lehet állítani, hogy 1990 óta egy adott évben mennyi volt az államadósság mértéke összesen és állampolgáronként. A számláló jelen pillanatban 6 549 608 forintot mutat.

Vajda a honlapon ezt írja: „Azért hoztam létre ezt a számlálót, mert hiszem, hogy az államháztartás nem csupán a szakértők vagy a politikusok ügye – mindenkit érint. Minden egyes újabb forint adósság, amit a kormány elkölt, a jövőnket terheli. A közpénzek útját látnunk kell, értenünk kell, és ha kell, kérdeznünk is kell róla. Azért készítettem ezt az oldalt, mert szeretném, ha a gazdasági valóságot nem lehetne elrejteni – sem retorikával, sem statisztikai trükkökkel. A tények makacs dolgok. Ez az oldal ezeknek ad hangot.”

1400 milliárd forint értékben bocsátott ki dollárkötvényt Magyarország, a dupláját fogjuk visszafizetni Három lejárattal is lehetett belőle vásárolni, mindet elkapkodták.

Ezután elmagyarázza, mi is az az államadósság, és miért probléma az, ha ez folyamatosan emelkedik. Mint mondja, ez „a mindennapokban sokszor láthatatlan, de amikor kamatokat fizetünk, amikor megszorításokról hallunk, amikor nem jut elég pénz egészségügyre, oktatásra, önkormányzatokra – ott már nagyon is érezzük a súlyát”.

A közgazdász végzettségű Vajda Zoltán a XVI. kerületnek és Zugló Alsórákos városrészének országgyűlési képviselője, aki jelenleg is tanít főiskolán angol nyelven, és dolgozott már a magánszférában, szakpolitikai, civil területen és nemzetközi környezetben is.

Mint korábban a HVG megírta, tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest. Egy hete ráadásul 4 milliárd dollár (1400 milliárd forintnyi) devizakötvényt is kibocsátott az Államadósság Kezelő Központ.