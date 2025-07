Pintér helyén Nyerges kerülhet nyeregbe a ferihegyi őrző-védő piacon is

Nyerges Zsolt Ferihegyen is helyzetbe kerülhet az őrző-védő piacon azzal, hogy megvásárolná a Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-t – írja az Mfor.

Az AS-SEC Biztonsági Szolgálat Kft.-t 2023-ban alapította 50-50 százalékos tulajdonrésszel a Civil Biztonsági Zrt., valamint a Fidesz és az állam rendezvényeit általában lebonyolító Valton-Sec Zrt. Az AS-SEC jelen van a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren is, ahol szinte kizárólagos adatkezelője azoknak a testkamerás felvételeknek, amelyeket ott rögzítenek, az adatkezelés célja a jogsértések észlelése, megszakítása és bizonyítása. A cég tavaly 2,4 milliárd forintos forgalom mellett 355 milliós nyereséget ért el.

Ám azelőtt, hogy a G-napig Simicska Lajos jobbkezeként számon tartott Nyerges megszerezné a Civil Zrt.-t – az ügylet még a Gazdasági Versenyhivatal előtt van –, történt egy apró változás az AS-Securitynél: a Civil Zrt. tulajdonrésze tőkeemelés révén 51 százlaékra nőtt, így Nyergesék már többségben lehetnek majd a cégben a Valton kárára.

A 2001-es alapítású Civil Zrt. Pintér Sándorhoz sok szálon köthető, Pintér azokban az időszakokban volt ott többször is fontos szerepben, amikor épp nem belügyminiszter volt: 2003-tól 2010 márciusáig, pár héttel a Fidesz hatalomra kerüléséig többségi tulajdonrészt birtokolt a cégben, 2003–2004-ben vezérigazgatói posztot töltött be, 2004-től 2008-ig vezető tisztségviselőként, utána 2010 márciusáig igazgatósági tagként is dolgozott. Túlságosan messze azóta sem került tőle, a cégadatok szerint legutóbb az egykori államtitkára, Tasnádi László képviselte a vállalatot meghatalmazottként.

Nyerges Zsoltot sem kell bemutatni a NER közelében: sokáig dolgozott Simicska mellett, majd miután az egykori pártpénztárnok kiesett a pikszisből, a cégbirodalmának jelentős része Nyergesen keresztül került új tulajdonoshoz.

A Civil Zrt. tavaly 32,2 milliárd forint árbevételből 7,1 milliárd forint profitot csinált, ezzel az őrző-védő piac legnagyobb szereplője lett, jócskán megelőzte a 3 milliárd forint nyereséget produkáló Valtont.