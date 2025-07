A kormányhivatal a kritikus szakvélemények kizáratásával akar zöld utat biztosítani a CATL akkugyárának

A Debrecenben épülő CATL-gyár hatósági engedélyét hiányosnak és jogszerűtlennek ítélő szakvélemények kizárását kéri a bíróságtól a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal – tudta meg a Telex. Szerintük a szakértők nem voltak képesek a bizonyítékokat objektíven mérlegelni, nem vették figyelembe a tényeket, nem vizsgálták meg az összes iratanyagot, emiatt előítéletes véleményt alkottak.

A bíróság tavaly azért kérte fel a szakértőket a CATL-üzem által befolyásolt terület méretének megállapítására, hogy kiderüljön, perelhetnek-e egyáltalán a helyiek a szerintük hiányos, a terület nagyságát alábecsülő engedély miatt. A kormányhivatal elleni pert ugyanis csak akkor van joguk elindítani a civileknek, ha be tudják bizonyítani, hogy ők maguk is a hatásterületen belül élnek – ezt hivatottak megállapítani az igazságügyi szakértők.

A szakvélemények szerint ezer sebből vérzik a gyár jelenlegi engedélye: egyedül a levegőtisztaság szempontjából állta meg a helyét, de sem a vízhasználattal, sem a zajszennyezéssel, sem a környék vízháztartására és élővilágára gyakorolt hatásával kapcsolatban nem adott kielégítő válaszokat a szakértők szerint. A kormányhivatal által kiadott engedély visszavonása az üzemnek is problémát jelenthetne, ugyanis hivatalosan nem kezdődhetne meg nélküle az akkumulátorgyártás.

Rengeteg pénzt elemésztett a CATL debreceni üzemének építése – derül ki a vállalat által közzétett pénzügyi beszámolóból. A kínai tulajdonú akkumulátorgyár ugyan 2024-ben már 7,4 millió eurós (szűk 3 milliárd forint) bevételt ért el egy modulgyártósoron történő termelés révén, a vesztesége így is 28,9 millió euróra, azaz 11,5 milliárd forintra rúgott, ami az eleve mínusz 2 milliárd forintos saját tőkét tovább csökkentette.

A CATL az elmúlt hetekben többször is bekerült a hírekbe. Június végén a Telex cikkezett arról, hogy az eredeti 3000 milliárd forintos beruházásnak csak a harmada valósulhat meg Debrecenben, így elmarad például a gyár építésének második üteme, aminek a hátterében Donald Trump vámháborúja, a CATL működéséhez szükséges környezethasználati engedély ügyében indított per, valamint az elektromos autók iránti kereslet visszaesése állhat. Erre a vállalat most kiadott pénzügyi beszámolója is kitér: szerintük az Egyesült Államok által bevezetett „új vagy megemelt vámok nehézségeket okoznak az érintett vállalkozások számára”, de a CATL értékelése szerint a saját üzletmenetére ezek várhatóan nem gyakorolnak jelentős hatást.

A Telex értesülését a vállalat június 26-án így cáfolta: „A CATL-központ szakemberei jelenleg felülvizsgálják a Debrecenben tervezett második cellagyár technológiáját és beruházási ütemtervét azzal a céllal, hogy a legfejlettebb, legalacsonyabb kibocsátású és energiahatékonyabb megoldások valósuljanak meg magyarországi telephelyén. A második ütem megvalósulása azonban sosem kérdőjeleződött meg” – áll a kínai cég közleményében.

A július 10-én közzétett pénzügyi beszámoló azonban feketén-fehéren fogalmaz: „A beruházás I. fázisára vonatkozó projekt továbbra is az ütemterv szerint halad, tervezett 2025-ös befejezéssel, és nincs változás a kapacitásban vagy az ügyfélmegrendelésekben az I. fázisra vonatkozóan.