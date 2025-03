Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kurszki kiszögellésben bekerített ukránok vagy megadják magukat, vagy meghalnak – mondta az orosz elnök.","shortLead":"A kurszki kiszögellésben bekerített ukránok vagy megadják magukat, vagy meghalnak – mondta az orosz elnök.","id":"20250313_Pputyin-tuzszunet-sajtotajekoztato-ukrajna-kurszk-belarusz-lukasenka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cd254a8-2aaf-4aa0-8019-4d0634dae2af.jpg","index":0,"item":"f17c8f45-70a5-4c2f-b1f8-2c97c597801a","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Pputyin-tuzszunet-sajtotajekoztato-ukrajna-kurszk-belarusz-lukasenka","timestamp":"2025. március. 13. 17:06","title":"Putyin: Vannak kérdések a tűzszünettel kapcsolatban, az orosz csapatok meg épp támadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan büntetné meg Moszkvát.","shortLead":"Miközben az amerikai tárgyalódelegáció Oroszországba tartott, Donald Trump arról beszélt a Fehér Házban, hogyan...","id":"20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"43f5dec2-b4bd-4603-9ce2-9af61b22c1c7","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_trump-oroszorszag-haboru-pusztito-buntetes-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 20:01","title":"Trump: Ha Oroszország folytatja a háborút, a büntetés pusztító lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem foglalkoztatott eddig, de most már a túl nagy árrés ellen kell küzdeni.","shortLead":"Egy olyan fogalmat dobott be a köztudatba a kormány, amely a boltosokat és a könyvelőket kivéve szinte senkit nem...","id":"20250313_arres-orban-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"ec294678-4141-4750-bd77-393aa217364e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_arres-orban-google-trends","timestamp":"2025. március. 14. 10:13","title":"Senkit nem érdekelt az árrés, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül a felhasználók adatait is ellophatták a hackerek.","shortLead":"Egy többlépéses, kifinomult támadási módszert figyeltek meg a Microsoft szakemberei, melynek segítségével végül...","id":"20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"2c4723ec-9ec9-4fed-80d2-f8dcc0686e8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-illegalis-streamingoldalak-egymillio-fertozott-szamitogep-virus","timestamp":"2025. március. 14. 08:03","title":"Ha ön is megnyitotta ezt a weboldalt, akkor most bajban lehet: 1 millió ember számítógépe fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás lesz, de hogy mikor, azt nem tudni.","shortLead":"Már a Microsoft is tud arról a hibáról, ami gyakorlatilag ellehetetleníti a nyomtatást Windows 10 és 11 alatt. Javítás...","id":"20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d430298b-f2eb-46fd-8738-57af41abef3a.jpg","index":0,"item":"1654d095-d521-4b8a-b4a0-e9f2346f34f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_microsoft-windows-nyomtatas-hiba-halandzsa-nyomtatasa","timestamp":"2025. március. 13. 09:03","title":"Szöveg helyett halandzsa – újabb hiba van a Windowsban, a nyomtatókat érinti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az eset során megsérült egy rendőr. ","shortLead":"Az eset során megsérült egy rendőr. ","id":"20250313_Emberoles-iranti-gondolatok-miatt-allt-kezeles-alatt-a-no-aki-miatt-loves-dordult-a-Keleti-palyaudvaron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356.jpg","index":0,"item":"ff9a0018-f37b-4a7e-af55-768497d9c881","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Emberoles-iranti-gondolatok-miatt-allt-kezeles-alatt-a-no-aki-miatt-loves-dordult-a-Keleti-palyaudvaron","timestamp":"2025. március. 13. 13:15","title":"Az emberölés foglalkoztatta azt a késes nőt, aki miatt lövés dördült a Keleti pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","shortLead":"Már a Google is tud a Chromecast tévéokosítók hibájáról, és a jó hír, hogy javítani is fogja azt. Kérdés, mikor.","id":"20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/646885e4-739b-4345-9e31-bb1be0058f5f.jpg","index":0,"item":"b8a5a00f-e7e3-4554-9e4f-61b18bdca940","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-chromecast-teveokosito-meghibasodas-javitas","timestamp":"2025. március. 13. 12:03","title":"Tömegesen mennek tönkre a Google tévéokosítói, a cég megoldást ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","shortLead":"Mintha belépnénk a végóráit élő ikonikus épületbe. Ha állna, idén ünnepelnénk fennállásának 150. évfordulóját.","id":"20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51a1bd50-0a92-4e5d-aa8a-d42722274ffc.jpg","index":0,"item":"5e9ad95f-5832-4ae3-ad28-adf16ec4266e","keywords":null,"link":"/kultura/20250314_60-evvel-ezelott-robbantottak-fel-a-Nemzeti-Szinhazat-sosem-latott-filmfelvetel-a-pusztitasrol","timestamp":"2025. március. 14. 12:35","title":"60 évvel ezelőtt robbantották fel a Nemzeti Színházat, sosem látott filmfelvétel került elő a pusztításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]