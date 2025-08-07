Több tízmillió dollár értékben csempészett MI-chipeket Kínába két Amerikában élő kínai

Letartóztattak két kínai férfit Kaliforniában, akik a vád szerint több tízmillió dollár értékben csempésztek Kínába az Nvidia mesterséges intelligencián (MI) alapuló chipjeiből, köztük a H100-asokból – írja a CNN az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye alapján.

A tárca közlése szerint a 28 éves Chuan Geng és a vele egykorú Shiwei Yang 2022 októberétől 2025 júliusáig szállíttatta a fejlett chipeket és más technológiákat Kínába anélkül, hogy rendelkezett volna az amerikai kereskedelmi minisztérium engedélyével.

A két férfi El Monte-i székhelyű cégét, az ALX Solutionst 2022-ben hozták létre, röviddel azután, hogy az Egyesült Államok átfogó korlátozásokat vezetett be a Kínába irányuló technológiai exportra, hogy így lassítsa Peking katonai modernizációját.

Az ALX-től összesen több mint húsz szállítmány indult szingapúri és malajziai cégekhez, amelyek gyakran szolgálnak átrakodási pontként illegális áruk Kínába szállításához. A letartóztatott kínaiak 2023 augusztusa és 2024 júliusa között több mint kétszáz Nvidia H100 chipet vásároltak a kaliforniai Super Micro Computertől, azt állítva, hogy szingapúri és japán vásárlóknak adják tovább azokat.

Az Nvidia H100-asok fejlett chipek, amelyek nagy nyelvi modellek és sok más alkalmazás képzésére használhatók.

„Ez az eset bizonyítja, hogy a csempészet nem működik. Termékeinket elsősorban jól ismert partnereinknek értékesítjük, akik segítenek nekünk biztosítani, hogy minden értékesítés megfeleljen az amerikai exportellenőrzési szabályoknak” – nyilatkozta az Nvidia szóvivője.

A Super Micro nyilatkozatában kijelentette, hogy „határozottan elkötelezett az összes amerikai exportellenőrzési szabályozás betartása mellett”. Hozzátették, hogy nem kommentálják a folyamatban lévő jogi ügyeket, de együttműködnek a hatóságokkal.