Az aranyra is vámot vetett ki az amerikai kormányzat

Rekordmagasságba emelkedett az arany ára az amerikai tőzsdéken, miután az Egyesült Államok kormányzata pénteken váratlanul bejelentette, hogy vámot vet ki az 1 kilós és 100 unciás aranyrudak importjára – írja a Financial Times. Az elemzők és befektetők szerint ez a lépés átrajzolhatja a globális aranykereskedelmet.

Az amerikai Vám- és Határőrség (CBP) lépése, amivel a határon átvitt szabványos aranyrudakat is vámeljárásnak vetik alá, különösen súlyos csapást jelent Svájcnak, a világ legnagyobb aranyexportőrének. A Washington és Bern közötti kapcsolatok már a múlt héten feszülté váltak, miután az Egyesült Államok 39 százalékos vámot jelentett be a Svájcból érkező termékekre.

Miközben az arany egységára – unciánkénti 3534 dollárral – új napközbeni rekordot ért el az Egyesült Államokban, a londoni árak változatlanok maradtak. A világpiaci szinthez képest tapasztalható jelentős amerikai ártöbblet annak a zavarnak a jele, amit a döntés hirtelensége okozott a piacon – írja a gazdasági lap. Az amerikai aranyár elszállása szakértők szerint New York mint a legnagyobb aranypiac pozícióját is veszélybe sodorhatja.

Amikor Donald Trump április elején széles körű vámokat vezetett be, azok alól az Egyesült Államokba irányuló nemesfém-kereskedelemben leginkább használatos 1 kilós, illetve 100 unciás aranytömbök kivételt képeztek. Ezeket azonban a CBP mostani döntése új, a vámkötelesség alól nem mentesített termékkategóriába sorolta át.

A döntés hirtelensége dacára az arany esetleges megvámolásának veszélyére készülve a kereskedők év eleje óta rekord mennyiségű aranyat halmoztak fel, ami az üzletág egyik vezető elemzője szerint még mérsékelte is a mai döntés így is drasztikus piaci hatását.