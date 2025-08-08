Ötven embert kellett elküldeni az önkormányzat által einstandolt budai cukrászdákból

78 éves korában meghalt Szamos Miklós, a legendás Ruszwurm cukrászda tulajdonosa, mindössze néhány órával azután, hogy a Budavári Önkormányzat birtokba vette a több mint 200 éves helyet. Böröcz László fideszes kerületi polgármester az ügyről annyit mondott, hogy korábban felajánlották a cégnek a segítséget, és elmondták, mindenkit átvesznek egy önkormányzati cégbe, végül pedig újraindítják a cukrászdát – ami állítása szerint sok száz millió forinttal tartozik az önkormányzatnak. Az alkalmazottak azonban nem éltek a lehetőséggel, reakciójukban bírálták az önkormányzatot és a végrehajtási eljárások átláthatóságát.

A Blikk arról írt, hogy pénteken a Ruszwurm után az ugyancsak Szamos által felépített Korona cukrászdára is lakat került. A két bezárás összesen ötven dolgozó megélhetését érintené a lap szerint.

A lap beszámolója szerint a gondok tíz évvel ezelőtt kezdődtek, amikor az önkormányzat megpróbálta módosítani a bérleti szerződést, ám ezt Szamos nem fogadta el. Ezek után évekig húzódtak a tárgyalások, végül a Kúria döntése alapján a cukrászda került ki vesztesen az ügyből. A cukrászda ügyvezetője, Gálné Kis Mária Zsuzsanna szerint az ellehetetlenítés volt a cél, és több szabálytalanság történt az eljárás során.

„Közzé fogom tenni, mihelyst megkapom a jegyzőkönyvet, hogy senki se legyen tévedésben, nem halmoztunk fel 300 millió forintos tartozást” – mondta az ügyvezető, aki azért próbált küzdeni, hogy a cukrászda tovább működhessen, és az alkalmazottaknak megmaradjon a munkahelyük.

Most viszont közölte, hogy fájó szívvel, de el kell bocsátaniuk a dolgozókat, bár hozzátette, hogy a harc még nem ért véget, mert az Alkotmánybíróság előtt több ügy is folyamatban van, tart még a vizsgálódás. A Ruszwurm és a Korona cukrászdákból összesen 50 embert kellett elbocsátani, akiket a cég megpróbál támogatni a Szamos Miklós özvegyével tett megállapodás alapján.

Az ügyvezető elmondása szerint azért nem nyitnak új cukrászdát, mert azt több tíz év lenne jól működő szintre fejleszteni, és az már amúgy sem lenne olyan, mint az eredeti.

Nyitókép: Mátrai Anna