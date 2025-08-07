Jászai Gellért szerint a 4iG hadiipari divíziója idővel nagyobbra nőhet a távközlésnél is

Kedden jelentette be a 4iG, hogy két lépésben összesen 96 milliárd forintos tőkeemelésre készülnek a vállalat űr- és hadiipari érdekeltségeit összefogó 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-ben. A forrás két magántőkealapból, az iG Tech II.-ből és az iG Tech III.-ból érkezne, ezek alapkezelője, az iG TECH Capital Befektetési Alapkezelő Zrt. pedig Jászai Gellért, a 4iG elnökének tulajdonában van – a kezelt tőke forrása azonban ismeretlen a magántőkealapokra vonatkozó szabályozások miatt.

Az elviekben 96 milliárdos tőkeemelés (azért elvi, mert a 60 milliárd forintot kitevő második fázisban megvalósuló befektetések a még folyamatban lévő átvilágítási és értékelési folyamat lezárását követően kezdődhetnek meg) összesen 49 százalékos tulajdonrészhez juttatja a magántőkealapokat, ez alapján a Portfolio úgy számolt, hogy a cég értékét az auditorok 196 milliárd forintra taksálták, míg a teljes cégcsoport vállalatértéke 1500 milliárd forint környékén alakul jelenleg.

Hatalmas üzletet nyer és hatalmas kockázatot vállal a 4iG a magyar hadiipari privatizációval Ágyúöntő kerestetik: az állam túlad a gondosan építgetett hadiipari portfóliójának nagy részén, és ehhez egyetlen hazai piaci szereplőt jelölt ki, a 4iG-t, amely egy jelenleg még erősen veszteséges, de hatalmas potenciállal rendelkező ágazatba vásárolja be magát. Az üzlet csak exporttal lehet nyereséges, ami nemzetközi próbatétel elé állítja az új tulajt.

A vállalat információkat közölt a 4iG SDT nettó szerződés- és megrendelésállományáról is. Ez a jelenlegi leányvállalatainak portfóliójával együtt nettó 1,37 milliárd euró – vagyis több mint 548 milliárd forint, de ez még nem tartalmazza az N7 Defence portfólióját, amelyen keresztül a vállalat bekebelezi az állami hadiipari cégeket, mivel az akvizíció még nem zárult le. Ez a folyamat (hasonlóan a 4iG távközlési terjeszkedéséhez) átláthatatlanul, verseny nélkül zajlott le, a Transparency International szerint eleve nincs is jogszerű alapja annak, hogy az állam egyszer csak előálljon, rámutasson egy magánvállalatra, és azt mondja, hogy neki ad el egy nagyságrendileg százmilliárd forintos állami vagyont.

A Portfolio az iparági átlagos 18-25 százalékos nyereségrátával számolva arra jutott, hogy a cég EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye) 100-137 milliárd forint is lehet idővel.

Jászai Gellért pedig egyenesen úgy gondolja a jelenlegi megrendelésállomány és a védelmi iparág erőteljes növekedési kilátásai alapján, hogy az űr- és védelmi üzletág idővel nagyobb lehet a cégcsoporton belül, mint a távközlési és informatikai üzletág. Ez utóbbi éves EBITDA-ja tavaly 220 milliárd forintot tett ki.