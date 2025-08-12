Miskolc belvárosában is bezárta egy üzletét a SPAR

Újabb üzletbezárásról döntött a Spar: a Miskolc belvárosában, a Pátria üzletházban található áruház már le is húzta a rolót. Az utolsó nyitvatartási nap augusztus 10-e volt, ezt még július végén közölte a cég a boon.hu-val. Az áruházlánc a veszteséges működés miatt döntött a bolt bezárása mellett.

A bezárás hírét az üzletlánc is megerősítette a portálnak: „A Spar Magyarországnál üzleti gyakorlat az áruházak éves eredményességi felülvizsgálata. Az idei évben ez a felülvizsgálat azt mutatta, hogy Miskolc, Széchenyi István utca 7. szám alatti üzletünk sajnálatos módon a jövőben sem működtethető eredményesen, aminek következtében ezen üzletegységünk 2025.08.10-én lesz utoljára nyitva” – közölték válaszukban.

A környék lakói ezzel gyakorlatilag élelmiszerüzlet nélkül maradtak, mivel néhány hónapja a közelben működő Coop is felhagyott a működéssel. Az, hogy mi lesz az üzlethelyiség sorsa, még nem ismert, a dolgozóknak azonban a Spar megpróbál közeli áruházaiban munkát kínálni: „Minden ilyen esetben természetesen arra törekszünk, hogy az adott üzletben dolgozó kollégáink számára a környező üzletekben helyet találjunk” – árulta el a cég.

Ez rövid időn belül már a második Spar-üzlet, amelyet a veszteséges működés miatt kell bezárni: a cég kisújszállási áruháza is hasonló okokból szűnik meg, ott utoljára augusztus 24-én vásárolhatnak a helyiek. De a Sparnak nem csak helyi szinten akadnak gondja, az áruházlánc tavaly összesen 25 milliárdos mínusszal zárta az évet, miközben közel 40 milliárd forint értékben fizettek be különadót a költségvetésbe.