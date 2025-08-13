Luxustáskákkal és gyémánt nyaklánccal vesztegethették meg, letartóztatták a volt dél-koreai elnök feleségét
Kim Konhit négy órán keresztül hallgatták ki. Mindent tagadott.
HVG
Részvények manipulálása és megvesztegetés miatt kedden letartóztatták Jun Szogjol volt dél-koreai elnök feleségét, Kim Konhit – írja a BBC. Az 52 éves nőt négy órán keresztül hallgatták ki a bíróságon, minden vádat tagadott. Az ügyészek szerint több mint 800 millió won (közel kétszáz millió forint) nyereséget szerzett úgy, hogy részt vett egy dél-koreai BMW-kereskedő, a Deutsch Motors részvényeinek árfolyamát manipuláló csalásban – igaz, még azelőtt, hogy a férjét az ország elnökévé választották. Szogjolt áprilisban távolítottak el a hivatalából azután, hogy lázadást akart kirobbantani az országban tavaly decemberben.
Kim Konhit azzal is vádolják, hogy két Chanel táskát és egy gyémánt nyakláncot is elfogadott kenőpénzként a sokszor szektaként emlegetett Egyesítő Egyháztól kisebb-nagyobb üzleti szívességekért cserébe. Továbbá a hatóságok állítják azt is, hogy a nő beavatkozott többször is korábban a választásokba, 2022-ben és tavaly is.
„Őszintén bocsánatot kérek, hogy bár jelentéktelen személy vagyok, mégis bajt okoztam” – mondta az újságíróknak Kim Konhi, akinek börtönbe kell vonulnia, mert a nyomozó hatóságok tartottak attól, hogy bizonyítékokat semmisíthet meg.
Kim Gonhi, a volt dél-koreai elnök felesége börtönbe vonul
Jung Yeon-je / POOL / AFP
Kimet magánzárkában tartják, amelyben a földre tett matracon alhat, és egy asztala is van. Közös zuhanyozóban külön tisztálkodhat, és naponta egy órára az udvarra is kiengedik, hogy testmozgást végezzen. Néhány kivételtől eltekintve ugyanolyan elbánásban részesítik, mint a többi fogvatartottat.
Egy hasonló szöuli börtönben fogvatartott férje már közel száz napot töltött a rács mögött. A volt elnök januártól márciusig volt először börtönben, majd júliusban ismét elrendelték a letartóztatását a szükségállapot tavaly decemberi kihirdetésével összefüggésben ellene felhozott vádak alapján.
Kim gazdag üzletasszony, egy általa alapított művészeti ügynökség sikeres vezetője, és a kormányzati adatbázis szerint a házaspár vagyonának nagy része, beleértve a szöuli otthonukat is, az ő tulajdonában van. Számos botrányba keveredett férje 2022-es megválasztása előtt és után is, mivel a pozíciójában elvárt visszafogottság helyett, öltözködésével és lobbitevékenységével is gyakran felhívta magára a figyelmet. A korábban Jun Szogjollal munkakapcsolatban álló Han Dongszu volt bíró és ügyész szerint ő volt a hajtóereje férje politikai karrierjének.
Férje elnöksége alatt több olyan törvényjavaslatot kaszált el a kormányzat, amelyek szorgalmazták a nők ellen felhozott vádak kivizsgálását. Az utolsó vétót tavaly novemberben, két héttel a hadiállapot kihirdetése előtt adta ki Szogjol.
