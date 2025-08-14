Mégis kiemelt beruházás lett a Gödöllőn épülő kínai gyógyszergyár

A legfontosabb magyar gyógyszergyár, a Richter vetélytársat lát benne.

Mint korábban tervezetként közzétették, a szerda este megjelent kormányrendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja „gyógyszeralapanyag-gyártó üzem kialakítását Gödöllő város területén”, azaz a szingapúri Hongene Biotech beruházását, amelybe az állam 7,5 milliárd forinttal száll be.

Orbán Gábor, a Richter Gedeon Zrt. vezérigazgatója ezt nem veszi jó néven: azt ígérik, hogy az érkező vállalat 150 új munkahelyet teremt majd, de a Richterben attól tartanak, hogy tőlük fogják átcsábítani a biotechnológiában jártas szakembereket. Orbán Gábor szerint érthetetlen, hogy amikor Európa egésze marad le a Kínával és Amerikával folytatott versenyben, a magyar állam egy ilyen versenytársat támogat. „Kifejezetten kértük a kormányt, hogy ne tegye ezt, ennek ellenére gyakorlatilag egy kínai cég európai bázisát teremtik meg éppen.”

A kormány azonban nem így látja, derült ki Gulyás Gergely miniszternek a kormányinfón tett megjegyzéséből.

