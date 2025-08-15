Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a német vasút vezetőjét

Patrick Schnieder német közlekedési miniszter csütörtök este jelentette be, hogy megszüntették a német állami vasút, a Deutsche Bahn (DB) vezérigazgatója, Richard Lutz megbízását – írja a Welt.

„A vasútnak pontosabbnak, tisztábbnak és biztonságosabbnak kell lennie. Most meg kell találni a megfelelő személyt ehhez. A vasútnál a helyzet drámai” – mondta a tárcavezető.

Lutz vezetése alatt egyre több kritikát kapott a vasút működése, az utóbbi időben főként a leromlott infrastruktúra miatt. A pontossága 2017-ben még 78,5 százalék, tavaly viszont már csak 62,5 százalék volt.

Lutz 1994 óta dolgozik a DB-nél, tizenöt éven át volt tagja a vállalat igazgatóságának tagja, az elmúlt nyolc évben pedig annak elnöke volt. Szerződését 2022-ben további öt évvel hosszabbították meg.