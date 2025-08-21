Augusztusban kétszer érkezik családtámogatás, szeptemberben egyszer sem fog

Ahogy az már jó ideje szokás, a szeptemberi családtámogatásokat ezúttal is augusztus végén utalják el, úgyhogy a következő néhány napban 1 millió 45 ezer család kap némi pénzt – emlékeztetett a Magyar Államkincstár.

A családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES) és a gyermeknevelési támogatást (GYET-et) alapesetben minden hónap 2-a és 6-a között szokták kézbesíteni, a szeptemberi utalást azonban hagyományosan augusztus második felére időzítik, hogy még az iskolakezdés előtt ott legyen az érintetteknél. Akinek a postás viszi ki ezt a pénzt, az már augusztus 21-től számíthat arra, hogy megkapja az újabb összeget, aki pedig a bankszámlájára várja az utalást, annak a Magyar Államkincstár augusztus 22-én küldi el.

Ez természetesen azt is jelenti, hogy szeptemberben nem jön majd újabb utalás. A következő havi pénzt már a normál menetrend szerint, október 2-án fogják megkapni a családok.