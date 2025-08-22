Jövőre is jut 27 milliárd a Gondosóra programra

A csütörtök este közzétett kormányhatározat szerint a kormány „egyetért az önellátásra korlátozottan képes emberek biztonságát és életvédelmét szolgáló programnak a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. útján történő hosszú távú működtetésével”.

Ezért a jövő évi költségvetésben az energiaügyi miniszter az „infokommunikációs szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport” terhére 26,8 milliárd forint éven túli kötelezettséget vállalhat, és erről „támogatási jogviszonyt” kell létrehoznia az említett állami kft.-vel.

A jövő évi költségvetési törvényt az Országgyűlés alig több mint két hónapja szavazta meg, és abban az említett soron összesen 27 milliárd forint szerepel, tehát a mostani határozat azt kimeríti.

Kétségtelen, hogy a kormány feljogosíttatta magát a büdzsé folyamatos átírására, és ezzel él is, de kérdés, hogy a Gondosóra programot a törvényben miért nem nevezték meg külön, miért két hónap múlva hoznak róla külön határozatot.

Címlapképünk illusztráció.