Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott a belga Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton a debreceni tenisz Davis Kupa-selejtezőben, így az ellenfél 2-1-re vezet a párharcban, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól.\r

\r

\r

","shortLead":"Fucsovics Márton és Balázs Attila három szettben kikapott a belga Joran Vliegentől és Sander Gille-től szombaton...","id":"20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc380de-958b-4ab9-9aac-56c9e6495d74","keywords":null,"link":"/sport/20200307_Fucsovicsek_kikaptak_a_tovabbjutas_kuszoben_a_belgak","timestamp":"2020. március. 07. 14:59","title":"Fucsovicsék kikaptak, a továbbjutás küszöbén a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették.\r

","id":"20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc9c851-51d0-4a6e-ac48-7dcb3abfb463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3cf71cd-d925-4127-a298-8a4c6dfae761","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_gyilkossag_erd_roman_allampolgar_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. március. 07. 20:29","title":"Román állampolgár az érdi gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","shortLead":"Az elmúlt öt évben összesen 96 országba szállítottak amerikai fegyvereket.\r

","id":"20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcce62b4-e8e5-43dd-9942-1d68e9d6a989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349cb7fb-f462-4552-8f19-d2ef95bba108","keywords":null,"link":"/vilag/20200309_A_vilag_fegyvereladasainak_tobb_mint_harmadat_az_USA_adja","timestamp":"2020. március. 09. 06:13","title":"A világ fegyvereladásainak több mint harmadát az USA adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f2595f-c545-4bc5-bf1d-cb56be52db53","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Mit gondol a kilépőkről? Mi most a Jobbik? Miért lépett be egykor? Melyik ellenzéki politikussal egyeztetett utoljára? Mit üzen a Fideszből kiábrándultaknak? Interjú a Jobbik új elnökével, Jakab Péterrel.","shortLead":"Mit gondol a kilépőkről? Mi most a Jobbik? Miért lépett be egykor? Melyik ellenzéki politikussal egyeztetett utoljára...","id":"20200309_Jakab_nem_fog_Gyurcsannyal_egy_listan_szerepelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f2595f-c545-4bc5-bf1d-cb56be52db53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e1b00f-9276-4871-a806-7bed65b41162","keywords":null,"link":"/itthon/20200309_Jakab_nem_fog_Gyurcsannyal_egy_listan_szerepelni","timestamp":"2020. március. 09. 06:30","title":"Jakab Péter: Nem fogok Gyurcsánnyal egy listán szerepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági rendezvényen, amelyet a családon és a párkapcsolaton belüli erőszak visszaszorítása érdekében rendeztek meg. Az este csúcspontja azonban nem egy jól sikerült fellépés volt, hanem egy meglepő helyről érkezett levél. Az igazságügyi miniszter levele, amelyet most változtatások nélkül közlünk. ","shortLead":"Női érdekvédő szervezetek, nőjogi aktivisták, valamint színészek és énekesek léptek fel azon a nőnapi jótékonysági...","id":"20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775cdfc2-baf0-450e-9924-69e96c5579dd","keywords":null,"link":"/elet/20200309_Bizzanak_bennem_es_legyenek_a_szovetsegeseink__ime_Varga_Judit_teljes_levele_a_nojogi_civilekhez","timestamp":"2020. március. 09. 09:05","title":"„Bízzanak bennem és legyenek a szövetségeseink” – itt van Varga Judit teljes levele a nőjogi civilekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem vasárnap 18 órakor.","shortLead":"Egy nap alatt 133-mal nőtt a koronavírus-fertőzésben elhunytak száma Olaszországban - közölte az olasz polgári védelem...","id":"20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e764fedf-89f1-4de1-9be1-144f7282d904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10521195-1bf8-41f7-be41-11a8bb31eccd","keywords":null,"link":"/vilag/20200308_Ismet_nagyon_megugrott_az_olaszorszagi_koronavirusfertozesek_szama","timestamp":"2020. március. 08. 18:38","title":"Ismét nagyon megugrott az olaszországi koronavírus-fertőzések és halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86","c_author":"HVG","category":"360","description":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai és Vörösmarty nevét viselő utca, illetve tér, mint amennyit valaha élt nőkről összesen elneveztek. Ráadásul a főváros női közterület-rekordere nem is magyar. ","shortLead":"A női egyenjogúság a közterületeket a legkevésbé sem érintette meg, így a modern Budapest térképén több a Kossuth...","id":"202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b0c444-2c1e-4e5b-ae7e-dae14073aa86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fc139-b765-4c19-b01f-ed1f01e83a3c","keywords":null,"link":"/360/202010_rovid_seta_anok_utcajaban_muzsak_pionirok_szabadsagharcosok","timestamp":"2020. március. 08. 16:00","title":"Blaha Lujza kontra Kossuth Lajos - miért van harmincszor annyi utca elnevezve férfiakról, mint nőkről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]