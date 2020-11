Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dacdca56-1372-4291-8bfe-a56552bbe905","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor többször is arról beszélt, hogy Ausztria a \"laboratóriumunk\", az ott bevezetett lépések Magyarország számára is például szolgálnak.","shortLead":"Orbán Viktor többször is arról beszélt, hogy Ausztria a \"laboratóriumunk\", az ott bevezetett lépések Magyarország...","id":"20201113_koronavirus_Ausztriaban_bezarnak_a_bevasarlokozpontok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dacdca56-1372-4291-8bfe-a56552bbe905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf9d9fe-0230-4b1c-88ff-0a0cc3921ec9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_koronavirus_Ausztriaban_bezarnak_a_bevasarlokozpontok","timestamp":"2020. november. 13. 11:33","title":"Ez vár ránk is? Ausztriában bezárnak az iskolák és a bevásárlóközpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó intézkedések után.","shortLead":"Romániában mintegy százezer vendéglátós munkahelye került veszélybe a koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó...","id":"20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921badac-67e4-46ee-9b19-a8a5828a0aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_vendeglatas_romania_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 12:30","title":"100 ezer vendéglátós kerülhet utcára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó legfrissebb modellje egy 80-as évek végi versenyautónak állít emléket. ","id":"20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f2dac2-e5c2-4e54-80ce-0828fcd142db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df9b3ca-8435-4a49-81a8-aaab69fbeaca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201112_oldalso_kipufogos_extrem_sportkombit_keszitett_az_audi_itt_az_rs6_gto","timestamp":"2020. november. 12. 07:59","title":"Oldalsó kipufogós extrém sportkombit készített az Audi, itt az RS6 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eff11f-7e42-4f31-b204-026de093767b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elég rosszul tervezte meg az útvonalát.","shortLead":"A sofőr elég rosszul tervezte meg az útvonalát.","id":"20201111_Traktort_fogtak_az_M8as_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50eff11f-7e42-4f31-b204-026de093767b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a741e1-bdf4-4f1c-8611-527842b11752","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_Traktort_fogtak_az_M8as_autopalyan","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"Traktort fogtak az M8-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","shortLead":"A hadsereg kétéltű járművekkel menti a bajbajutottakat.","id":"20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5815fff-fc1c-4b39-9a40-98178eab087d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1632d62-9f28-497e-84ff-9fffa630c484","keywords":null,"link":"/vilag/20201113_vamco_tajfun_fulop_szigetek","timestamp":"2020. november. 13. 07:31","title":"39 halálos áldozata van a Fülöp-szigeteken nemrég lecsapott tájfunnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","shortLead":"Hatvan PCR-tesztből 54 lett pozitív az intézményben.","id":"20201112_eger_idosotthon_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a61d7f2-7411-4fd8-b7af-0a4f91064ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_eger_idosotthon_koronavirus","timestamp":"2020. november. 12. 13:15","title":"Többen megfertőződtek egy egri idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító intézkedéseket jelentett be, köztük a kollégiumok bezárását.","shortLead":"A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói több helyiséget is szétvertek kedd este, miután OrbánViktor újabb szigorító...","id":"20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175729c6-810e-4d62-bc55-46a3ba5e5287","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_bme_rongalas_kollegium_schonherz_nyomozas","timestamp":"2020. november. 11. 15:40","title":"Nyomozás indult a Schönherz Kollégiumban történt rongálás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","shortLead":"November 12-i tájékoztatón arról lesz szó, hogy mit és miért tesz a magyar kormány. ","id":"20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c67c8b5b-30e9-4806-8cdf-897762ce0feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a8421-ee3f-4ac9-8ec1-cfb841235bbf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_online_kormanyinfo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 14:21","title":"Online tartják a csütörtöki kormányinfót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]