Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy miért most adtak ki drámai hangú közleményt, amikor régóta köztudott dologról van szó.","id":"20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d02c7c-47dd-441e-8c63-2f75263d41d9.jpg","index":0,"item":"3dc0ae94-43cd-48e8-8cc4-b352777761b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_orosz-hirszerzes-szerbia-ukrajna-loszer-szallitas","timestamp":"2025. május. 29. 21:20","title":"Ráeszmélt az orosz hírszerzés, hogy a testvéri szerbek lőszert szállítanak Ukrajnának, és nagyon kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","shortLead":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","id":"20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"a75e639d-ab05-4ac6-8b25-528fd9c3c8ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","timestamp":"2025. május. 28. 17:25","title":"A bíróság megfosztja mandátumától a józsefvárosi önkormányzati lakást kibelező volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363bc37-8430-42c7-b1b5-343fef69bbce","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„A belga főváros – itt már sok tapasztalat van erre – felkészült…”, jelentette a Népszabadság 1985. május 28-án. „Brüsszel már rutinos rendezőnek számít…”, írta másnap a Népsport. Azt is megírták a Népszabadság idézett cikkében, hogy kétezer helyet tartanak fenn a biztonsági embereknek, hogy bárhol, a nézőtér bármely pontján közbelépjenek, ha szükséges. Ehhez képest mindent elrontottak, amit elronthattak. És 39 szurkoló meghalt. A legfiatalabb áldozat 11 éves volt.","shortLead":"„A belga főváros – itt már sok tapasztalat van erre – felkészült…”, jelentette a Népszabadság 1985. május 28-án...","id":"20250529_Heysel-Stadion-1985-BEK-donto-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363bc37-8430-42c7-b1b5-343fef69bbce.jpg","index":0,"item":"52eaea91-e35e-404c-8fa5-beee90807836","keywords":null,"link":"/360/20250529_Heysel-Stadion-1985-BEK-donto-tragedia","timestamp":"2025. május. 29. 11:09","title":"„Rajtunk áll, hogy a halottakat megbosszuljuk, éspedig a pályán, szabályos küzdelemben” – 40 éve történt a Heysel-tragédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják, amelyen a volt vezérkari főnök állítólag azt mondja, Szlava Ukrajini.","shortLead":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják...","id":"20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"1b73f8c3-83f7-405a-a7bc-8c9c060d7798","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. május. 29. 16:23","title":"A HM elmondta, milyen dokumentumokkal akarja bizonyítani, hogy Ruszin-Szendinek ukrán kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","shortLead":"A 36 éves vádlott korábban már ült börtönben 12 év alatti sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt.","id":"20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d7d939c-b3da-4720-86e2-a79c0f5f85cd.jpg","index":0,"item":"a54ceb47-c755-4914-a24f-25b01bf52e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tobb-mint-16-ezer-gyermekekrol-keszult-pornofelvetelt-talaltak-egy-balatonfuredi-ferfinal","timestamp":"2025. május. 29. 10:59","title":"Több mint 16 ezer gyermekekről készült pornófelvételt találtak egy balatonfüredi férfinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","shortLead":"Josh Klinghoffer vádalkut kötött.","id":"20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/220a3a67-ce9f-44ea-86cc-75c17e4c1833.jpg","index":0,"item":"9d9c85ca-298d-4e00-8b16-cc5f7c621731","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Red-Hot-Chili-Peppers-gitars-halalos-gazolas","timestamp":"2025. május. 30. 11:30","title":"Halálra gázolt egy gyalogost a Red Hot Chili Peppers volt gitárosa, de nem kell börtönbe mennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","shortLead":"Nem lesz korlátozás a fegyverek hatótávolsága tekintetében.","id":"20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/545e0a56-3f1e-48cc-9070-76af882e4ee2.jpg","index":0,"item":"b7180e2f-d104-45ba-9769-a9c683e1ba3a","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_nemetorszag-ukrajna-hatotavolsag-taurus-merz-zelenszkij-raketa","timestamp":"2025. május. 28. 16:51","title":"Nagy hatótávolságú fegyverekről állapodott meg Ukrajna és Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","shortLead":"A Fogarasi úton a hatóságok lezártak egy útszakaszt a helyszínelés idejére. ","id":"20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"53f0151e-8408-467f-930b-e1eb58f37b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_baleset-zuglo-auto-motor-orszagos-mentoszolgalat-budapest","timestamp":"2025. május. 28. 16:55","title":"Egy autó és egy motor ütközött Zuglóban, meghalt egy 25 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]