[{"available":true,"c_guid":"42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem ugyanúgy jelentkezik a hosszú Covid.","shortLead":"Amerikai kutatók egyedülálló vizsgálata mutatta meg, hogy a legkisebbek, a nagyobb gyerekek és a felnőttek esetében nem...","id":"20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42342318-3a7e-47eb-8182-0d64e90a8228.jpg","index":0,"item":"0c494daf-9beb-4fdc-8c0e-1df97450c259","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_hosszu-covid-tunetei-gyerekek-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 28. 20:03","title":"A gyerekeket is gyötri a hosszú Covid, de másként, mint a felnőtteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi folyóiratra – tudta meg a HVG. Az áttörés elmaradt, noha a 2021–2023-ban mindössze hét számot megélt lapra, a The Continental Literary Magazine-ra elment a művészeti folyóiratok egyéves támogatása. Közérdekű adatigénylésünk nyomán választ kaptunk arra, hogy pontosan mire mennyit költöttek, de kiderült az is, miként értékeli a lapot a volt főszerkesztő, és miért hallgat Demeter Szilárd.","shortLead":"Negyedmilliárd forintot áldozott a Demeter Szilárd vezette Petőfi Kulturális Ügynökség egy angol nyelvű irodalmi...","id":"20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c3e345-59af-487a-8b6e-8bc228ad49d6.jpg","index":0,"item":"b659afbc-0019-41ff-a9c4-db9b19a5b9af","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-irodalmi-kiserlet-amerikai-kudarc-demeter-muvek-pazarlas-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 06:30","title":"Így süllyedt el és vitt magával százmilliókat Demeter Szilárdék angol nyelvű irodalmi folyóirata, amellyel Amerika meghódítására indultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem a testalkatához illő módszerekkel próbálkozik.","shortLead":"Hiába mozog rendszeresen és táplálkozik egészségesen, nem tud megszabadulni a felesleges zsírtól? Lehet, hogy nem...","id":"20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982e777f-aef6-41ab-a2ec-63ae8384f382.jpg","index":0,"item":"2bcfe910-eeb1-4da9-bd78-a31446eb3828","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korte-alma-homokora-testalkatnak-megfelelo-edzed-dieta-fogyas","timestamp":"2025. május. 29. 04:31","title":"Körte, alma, homokóra – így válasszon a testalkatához megfelelő diétát és edzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b56e612-a064-4b7b-83b6-52520d4c7982","c_author":"Köves Gábor","category":"elet","description":"Mozikban régi kedvencünk 12. filmje, A föníciai séma, amely pont akkora köldöknézés, mint régi kedvencünk 11. és 10. filmje. Persze köldök és köldök között is van különbség. Wes Anderson köldöke ide vagy oda, kritikusunk elérkezettnek látta az időt a szakításra. ","shortLead":"Mozikban régi kedvencünk 12. filmje, A föníciai séma, amely pont akkora köldöknézés, mint régi kedvencünk 11. és 10...","id":"20250529_wes-andersontol-foniciai-sema-film-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b56e612-a064-4b7b-83b6-52520d4c7982.jpg","index":0,"item":"56594a8c-e28d-4eb5-98c6-b1cf30f8c6d6","keywords":null,"link":"/elet/20250529_wes-andersontol-foniciai-sema-film-kritika","timestamp":"2025. május. 29. 15:01","title":"Búcsúzunk kedves barátunktól, Wes Andersontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d7d7ae-2843-464e-8670-cf4943858ce4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Pintér Bence ellenőriztette a dokumentumot, és kiderült, hogy nem is volt titkos – pedig elődje, Dézsi Csaba András erre hivatkozva tagadta meg a közzétételét.","shortLead":"Pintér Bence ellenőriztette a dokumentumot, és kiderült, hogy nem is volt titkos – pedig elődje, Dézsi Csaba András...","id":"20250530_gyori-Audi-Borkai-szerzodes-nyilvanossagra-hozas-Pinter-Bence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8d7d7ae-2843-464e-8670-cf4943858ce4.jpg","index":0,"item":"1112ac77-759c-48dc-9c28-d6414ce71712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyori-Audi-Borkai-szerzodes-nyilvanossagra-hozas-Pinter-Bence","timestamp":"2025. május. 30. 15:49","title":"Nyilvánosságra hozták a 15 éve titkolt szerződést, amelyet Borkai győri polgármesterként az Audival kötött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","shortLead":"Hibás lett a Windows 11 májusi frissítése, sokaknál nem tölthet be a rendszer a telepítést követően.","id":"20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/148e7b07-e342-4ac9-ab26-748e8a398db6.jpg","index":0,"item":"948a3ec4-a014-431a-9109-a09354db3149","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_microsoft-windows-11-hibas-frissites-osszeomlas-helyreallitas","timestamp":"2025. május. 30. 09:03","title":"Összeomolhat a számítógépe ettől a frissítéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41447338-984d-44df-ad87-6cb044e48d4a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Valamiért Orbán Viktor mindig kihagyja, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója.","shortLead":"Valamiért Orbán Viktor mindig kihagyja, hogy a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány alapítói jogainak gyakorlója.","id":"20250528_orban-viktor-vagyonnyilatkozat-civil-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41447338-984d-44df-ad87-6cb044e48d4a.jpg","index":0,"item":"4808bf6f-2599-4c3b-8732-7b3f9a1896ab","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_orban-viktor-vagyonnyilatkozat-civil-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 19:10","title":"Orbán épp egy olyan adatot hagyott ki a vagyonnyilatkozatából, amire a civileket köteleznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","shortLead":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","id":"20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4.jpg","index":0,"item":"099334be-9f57-444b-864a-fff50ab5a45a","keywords":null,"link":"/sport/20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","timestamp":"2025. május. 28. 20:02","title":"Meghalt a Cigánd SE 18 éves játékosa, miután a kapussal ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]