Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély sem volt az utak minősége miatt Lambózni, végre vásárolhatnak az olasz márkától.","shortLead":"Ahogyan az várható volt, hatalmas siker a Lamborghini első szabadidő-autója bizonyos piacokon. Ott, ahol eddig esély...","id":"20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90fe8661-b686-49cf-9ffd-38ed0fd6c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a33a08d-59f5-4d55-8c01-c4480525c71d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181007_topcar_orosz_tuning_lamborghini_urus","timestamp":"2018. október. 07. 09:07","title":"Ideje volt, hogy megkapja az első orosz tuningot a Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre érzékeny alkotó. Interjú.","shortLead":"A családi ridegséget is új nézőpontból ábrázolja első nagyjátékfilmjében, Schwechtje Mihály, a társadalmi jelenségekre...","id":"201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb79bd0-0a4f-43ad-9df4-4a2813929d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530d025-d086-46ac-a6d6-895d0c90e140","keywords":null,"link":"/kultura/201840__schwechtje_mihaly_rendezo__gonosz_uzenetrol_terapiarol__novekedesi_hormonok","timestamp":"2018. október. 07. 20:00","title":"\"Elárulnád, kinek üzengetsz egész nap? – Nem árulom el”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele egyedülálló. Itt lenne az ideje a családok mellett a magányosok problémáival is foglalkozni.\r

","shortLead":"Végzetes elmagányosodás felé halad Magyarország: egy friss elemzés szerint már a 15 éven felüli lakosság csaknem fele...","id":"201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2321390-b19f-4be6-9963-f8964c499841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068eff1a-c237-4b79-9d26-7265f14a5ab1","keywords":null,"link":"/elet/201833__szinglikutatas__elmaganyosodas__demografiai_valtozasok__egyedul_is_megy","timestamp":"2018. október. 06. 09:00","title":"Magyarországon a szingli ma egészen más, mint a Szex és New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket győzelemre.","shortLead":"A csapat edzői stábját a gyenge eredmények miatt hétfőn mentették fel a munkavégzés alól, megbízott edző vezette őket...","id":"20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e038bd5-19a9-4873-963c-af2fbeeac7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc926ec-f6b0-4279-8201-5d9f5d0a8787","keywords":null,"link":"/sport/20181006_veszprem_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja_edzovaltas_ljubomir_vranjes","timestamp":"2018. október. 06. 17:36","title":"Edzőváltás után győzött a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","shortLead":"Ezúttal Bulgáriában. Ő is az európai uniós támogatások szabálytalan felhasználása miatt nyomozott.","id":"20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2713db5-28f9-46e7-8cdb-cdc30b8503b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5abe60-4a4d-41cb-9a87-47126447cba3","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Ujabb_oknyomozo_ujsagirot_gyilkoltak_meg","timestamp":"2018. október. 07. 14:33","title":"Újabb oknyomozó újságírót gyilkoltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0de71416-f98f-4e58-81ae-aaf2810b70ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149f03b4-ceff-43ad-8c51-1fba4934f1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Smells_Like_Teen_Spirit__igy_szol_a_dal_a_Nirvana_tulelok_es_Joan_Jett_eloadasaban","timestamp":"2018. október. 07. 16:59","title":"Smells Like Teen Spirit – így szól a dal a Nirvana túlélők és Joan Jett előadásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]