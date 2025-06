Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","shortLead":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","id":"20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc.jpg","index":0,"item":"6d8648b3-6d93-499f-88ff-372026946ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","timestamp":"2025. június. 13. 16:54","title":"Halálos fenyegetéssel üzent egy floridai seriff azoknak, akik erőszakos tüntetésre készülnek a megyéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy felfüggesztik közel-keleti járataikat.","shortLead":"Irán, Irak és Jordánia mind lezárta saját légterét, de a legnagyobb légitársaságok is úgy döntöttek, hogy törlik vagy...","id":"20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755fe8a6-c1d6-44b8-b73e-b82ee8013234.jpg","index":0,"item":"324f1ac7-ecbf-4087-a221-1419a6fa1f43","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_iran-izrael-tamadas-legicsapas-repulo-legter-elterites-jarattorles","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Látványosan kiürült a Közel-Kelet légtere Izrael Irán elleni támadását követően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","shortLead":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","id":"20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e.jpg","index":0,"item":"b990c733-73b7-49d4-a255-cdb0149745ea","keywords":null,"link":"/elet/20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","timestamp":"2025. június. 14. 12:48","title":"Füst és szaharai por is lesz a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok mellett háborús pszichózisról, a politikai párbeszéd durvulásáról és az „átláthatósági” törvényről is beszélt. Szerinte a magyar kormány olyan határhoz érkezett, amit nem akar átlépni.","shortLead":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok...","id":"20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c.jpg","index":0,"item":"eb173e89-97f8-4ec2-8823-175fbe13d541","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:08","title":"Határozott búcsúüzenetet küldött a brit nagykövet a magyar kormánynak: „A kisebbségeket démonizálják, a szomszédokat bűnözőként ábrázolják”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d121a6-c724-47c2-9092-677894682316","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összkerék-hajtású Opel Grandland Electric AWD nyomatéka meghaladja az 500 Nm-t.","shortLead":"Az összkerék-hajtású Opel Grandland Electric AWD nyomatéka meghaladja az 500 Nm-t.","id":"20250613_ilyen-opel-eddig-meg-nem-volt-325-loerovel-hodit-a-grandland-electric-awd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2d121a6-c724-47c2-9092-677894682316.jpg","index":0,"item":"0de2e896-b825-46e9-b74f-c028fa9c452d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_ilyen-opel-eddig-meg-nem-volt-325-loerovel-hodit-a-grandland-electric-awd","timestamp":"2025. június. 13. 07:21","title":"Ilyen Opel eddig még nem volt, 325 lóerővel hódít az újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","shortLead":"A 98 éves Mel Brooks kedvéért Rick Moranis megszakítja több évtizedes elvonulását.","id":"20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c46fe413-19ba-49fa-8d1b-5c1ba8689616.jpg","index":0,"item":"3a70f710-0991-4600-96c8-38f70b1c5c73","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Lesz-Urgolyhok-2-visszater-a-komikus-aki-otthagyta-Hollywoodot","timestamp":"2025. június. 13. 08:41","title":"Jön az Űrgolyhók 2, visszatér a világhírű komikus, aki rég otthagyta Hollywoodot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz az atomsorompó-egyezményből. Németország nem halogathatja tovább hírszerzésének erősítését. Lengyel képviselő támadt egy német kollégájára az Európai Parlamentben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz...","id":"20250613_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"76b43534-a61f-4594-928f-87e541123922","keywords":null,"link":"/360/20250613_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Orbán várható vétója miatt mondhat le az EU a szélsőséges izraeli miniszterek kitiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb jövedelműek fokozott adóztatása (sávos szja), sem a magasabb nyereségadó nem jó megoldás.","shortLead":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb...","id":"20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"8cb2040f-a46c-425f-b58f-08d4bf42300f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","timestamp":"2025. június. 13. 15:10","title":"Az NGM magyarázza, miért jó a világbajnok magyar áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]