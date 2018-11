Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de a rudakat is többen keresték. Az okostelefonokat, szervereket és autókat gyártók növekvő aranyfelhasználása is pörgette a keresletet.","shortLead":"A csökkenő aranyár meghozta a vételi kedvet 2018 harmadik negyedévében, aranyékszerekből fogyott a legtöbb, de...","id":"20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2f2f5f9-8579-4048-9ceb-3842a03432b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f2226e-66fe-48c3-8628-520c57fefa3f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181105_Viszik_az_aranyat_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. november. 05. 10:34","title":"Viszik az aranyat, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A középső szakasz felújítására vonatkozó ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határidejét fél éve tologatják, most december 5-re.","shortLead":"A középső szakasz felújítására vonatkozó ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határidejét fél éve...","id":"20181106_Hetedjere_modositja_a_BKV_a_3as_metro_felujitasanak_kozbeszerzesi_kiirasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c08340b-c1ac-4090-afac-9e123210e024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf0a00-9f58-4dc9-9d01-ec4887fa4e28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_Hetedjere_modositja_a_BKV_a_3as_metro_felujitasanak_kozbeszerzesi_kiirasat","timestamp":"2018. november. 06. 13:26","title":"Hetedjére módosította a BKV a 3-as metró felújításának közbeszerzési kiírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","shortLead":"A kormány már 2013-ban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá a céggel. ","id":"20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4418ee68-5770-41c2-a6eb-ae428c006337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b49444-e3c0-48fb-bfc8-bee727318739","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_Orbanek_a_Huawei_elnokevel_is_leultek_Sanghajban","timestamp":"2018. november. 05. 07:31","title":"Orbánék a Huawei elnökével is leültek Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fb885c-037a-467c-a1be-87cb003bf6ab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Attól, hogy a méhek hányják össze, az is csak cukor.","shortLead":"Attól, hogy a méhek hányják össze, az is csak cukor.","id":"20181106_Rossz_hir_nem_is_olyan_egeszseges_a_mez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32fb885c-037a-467c-a1be-87cb003bf6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f0e5cc-abbf-4a8e-a7fd-001e9ce7f905","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Rossz_hir_nem_is_olyan_egeszseges_a_mez","timestamp":"2018. november. 06. 09:22","title":"Rossz hír: nem is olyan egészséges a méz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","shortLead":"Nyugat-Ausztráliában történt az eset.","id":"20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ff10ad3-7826-49e5-8cee-6464e58ddefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56846ac7-1bb9-4c1d-a6c9-25772eaa658d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_92_kilometert_futott_a_268_vagonos_tehervonat_vezetoje_nelkul_majd_kisiklott","timestamp":"2018. november. 05. 20:15","title":"92 kilométert futott a 268 vagonos tehervonat vezetője nélkül, majd kisiklott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hajós-bajai termelő, Koch Csaba az első magyar borász, aki bekerült a francia alapítású Escoffier gasztronómiai lovagrend tagjai közé.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A hajós-bajai termelő, Koch Csaba az első magyar borász, aki bekerült a francia alapítású Escoffier gasztronómiai...","id":"20181106_Lovagga_utottek_a_boraszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5209d6d8-ad3f-450e-9a1b-6488d3347473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14ab6e-97d4-4cee-907a-de917b0688a0","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Lovagga_utottek_a_boraszt","timestamp":"2018. november. 06. 19:04","title":"Lovaggá ütötték a borászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar szakadni a francia többségű államtól.","shortLead":"Továbbá három felnőttet. Az eset az ország északnyugati részén történt, ahol az angol nyelvű kisebbség régóta el akar...","id":"20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f62773-adf3-44ec-9bd3-337984730fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f220c0-7c64-4399-ae74-a30b16412aa2","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_79_gyereket_raboltak_el_fegyveresek_egy_kameruni_iskolabol","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"79 gyereket raboltak el fegyveresek egy kameruni iskolából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba0c70e-41c6-4e16-ac16-d6f6842d3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb852a8-df12-4cfa-908c-1015755dbd87","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Videon_a_kis_medvebocs_aki_soha_nem_adja_fel_a_meredek_hegyoldalon","timestamp":"2018. november. 05. 09:05","title":"Videón a kis medvebocs, aki soha nem adja fel a meredek hegyoldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]