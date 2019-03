Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb305027-272d-4326-8c5a-1fdf8cef3054","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis erre figyelmeztet Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.","shortLead":"Legalábbis erre figyelmeztet Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke.","id":"20190309_Osszeomlas_elott_a_gyermekorvosi_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb305027-272d-4326-8c5a-1fdf8cef3054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8baa01d-60ac-4eff-b6fb-cbcd5edc5372","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Osszeomlas_elott_a_gyermekorvosi_ellatas","timestamp":"2019. március. 09. 10:29","title":"Összeomlás előtt a gyermekorvosi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","shortLead":"Az orosz Sberbank nőnapi rendezvényén történt a baki.","id":"20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fa62dc7-39b0-43ac-be2a-6c8cfcce231f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38daa1e-69fd-4a22-9fb5-26542d909a44","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Egyetlen_rossz_mozdulat_es_mar_dolt_is_a_pezsgotorony__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:19","title":"Egyetlen rossz mozdulat és már dőlt is a pezsgőtorony – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","shortLead":"Az ügyészség kérte, hogy a két gyanúsított közül az egyiket helyezzék szabadlábra, egyelőre nem tudni pontosan, miért.","id":"20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c91cdddd-6982-4c2d-9a2f-fe6a0cc29ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394aab85-5db0-459f-81fc-85b58860604f","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elengedtek_az_egyik_not_akit_Kim_Dzsong_Un_feltestverenek_megolesevel_vadoltak","timestamp":"2019. március. 11. 05:28","title":"Elengedték az egyik nőt, akit Kim Dzsong Un féltestvérének megölésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","shortLead":"A kutyájának nevezi és a hajánál fogva cibálja a földön térdelő, vérző orrú lányt a piros kardigános kamaszlány.","id":"20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7eb4329-7cc8-484b-94ef-282c56d33988","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Brutalisan_megvertek_es_megalaztak_egy_lanyt_Nadudvaron__video","timestamp":"2019. március. 09. 18:48","title":"Brutálisan megvertek és megaláztak egy lányt Nádudvaron – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7ff86-058a-4e63-abb1-54b9775113e2","c_author":"Köves Slomó","category":"velemeny","description":"Köves Slomó válasza Tóta W. 