Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","shortLead":"Egy bolgár bokszoló túltolta a győzelmi ünneplést.","id":"20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42384b62-6eb5-4fdf-a920-a2147217dcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d892d5e-0d9e-46c7-aa34-3b07b438d391","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Lehete_spontan_csok_ennel_kinosabb_a_kamera_elott","timestamp":"2019. március. 26. 12:35","title":"Lehet-e spontán csók ennél kínosabb a kamera előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","shortLead":"Videóra vették, amint a kátyúba öntött anyagot kicsit megtapossa valaki, a többit meg rábízza az autókra. ","id":"20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871ad93f-3fd1-4cb6-9e45-34a0be3e76a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce3b286-62c7-470d-a418-69ac32ce2cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_katyuzas_magyar_kozut_video","timestamp":"2019. március. 26. 12:11","title":"A Magyar Közút szerint teljesen rendben van ez a bakancsos kátyúzás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés is szerepel. ","shortLead":"A párt EP-programjában közös uniós hitelminősítő létrehozása, és az offshore cégek és adóparadicsomok elleni fellépés...","id":"20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46be6237-f02e-4596-ae7d-4a1799b831fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf6e62c-ec71-4f3c-a9fa-c80b5b9ea3a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_A_klimavaltozas_ellen_harcolna_az_Europai_Parlamentben_az_LMP","timestamp":"2019. március. 25. 11:42","title":"A klímaváltozás ellen harcolna az Európai Parlamentben az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","shortLead":"A rossz börtönkörülmények miatt megítélt sérelemdíjból kártalaníthatták volna a Szögi családot.","id":"20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523201a8-4fcc-4ff4-aa7c-9fca20a65d42","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Megtarthatja_az_otmilliot_a_Szogi_Lajost_meglincselo_ferfi","timestamp":"2019. március. 25. 08:12","title":"Megtarthatja az ötmilliót a Szögi Lajost meglincselő férfi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012ed6fb-2d75-46d7-a94b-057b050a6494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d9bc2a-37b0-493e-b8be-381b30f16405","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Orban_is_parkolasi_birsagot_kapott","timestamp":"2019. március. 25. 14:18","title":"Orbán is kapott mikuláscsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal, hogy mégiscsak zavarja picit a Galaxy S10-ek Infinity kijelzőjét. Az alábbi app a redditről gyűjti össze azokat a háttérképeket, amelyek elrejtik a kijelző „csúfságát”.","shortLead":"Hiába jóval kisebb, diszkrétebb egy kameralyuk, mint egy szenzorsziget, sokan nem teljesen elégedettek azzal...","id":"20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9579515-02ea-41e4-9394-5a960c29a705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871439e9-4c60-484e-aee1-6b46160da346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_hidey_hole_kameralyuk_takaro_hatterkepeket_gyujto_app_samsung_galaxy_s10","timestamp":"2019. március. 25. 10:03","title":"Kameralyuk-takarás a Galaxy S10-en? Meglódult a felhasználók fantáziája, app is született már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ez már a tizedik ilyen eset.","shortLead":"Ez már a tizedik ilyen eset.","id":"20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a2bd5d-0481-4709-8385-7216712390b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Megint_afgan_menekultet_eheztettek_a_magyar_tranzitzonaban","timestamp":"2019. március. 26. 12:18","title":"Megint afgán menekültet éheztettek a magyar tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási cégnél, pontosan mi férhet bele ebbe a kategóriába.","shortLead":"Szigorúbb büntetés járhat az illegális hulladékkihelyezésért – most azt is elmondták az egyik hulladékgazdálkodási...","id":"20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585db96b-2fa5-48ea-b0ef-433bb0402972","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Buncselekmeny_lenne_a_szemeteles_de_mi_szamit_annak","timestamp":"2019. március. 25. 13:02","title":"Bűncselekmény lenne a szemetelés, de mi számít annak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]