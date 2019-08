Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is megünnepli.","shortLead":"Pontosan 80 évvel ezelőtt mutatták be az Óz, a csodák csodája című nagy sikerű musicalt. A jeles évfordulót a Google is...","id":"20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c96471b0-5dc0-4803-b2b7-6ad4ec9b7e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8252e8-a5c7-4825-ba8a-e2b2d5d6712b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_oz_a_csodak_csodaja_80_eves_piros_cipo_tornado_google_easter_egg","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:33","title":"Van egy perce? Írja be a Google-be ezt a címet, csak aztán nehogy beleszédüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz – állapította meg egy új tanulmány.","shortLead":"Harmadával csökkenti a stroke kockázatát egy olcsón előállítható tabletta, amely négy hatóanyagot tartalmaz –...","id":"20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f54a1a-f102-45fd-aaad-51b80809505e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059ecc3e-4366-4935-83b8-9a3fc548ecde","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szelutes_kockazata_csokkentes_politabletta","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Egy tablettába csomagoltak négy gyógyszert, az eredmény magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","shortLead":"Az oltás sikere ugyanakkor erősen kétséges - derül ki a helyi beszámolókból. ","id":"20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5064618-0eeb-47bb-a912-8b9feed71ec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_hadsereg_is_beszall_az_amazoniai_erdotuzek_elleni_kuzdelembe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:20","title":"A hadsereg is beszáll az amazóniai erdőtüzek elleni küzdelembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","shortLead":"12 év után házasodott újra a skóciai pár.","id":"20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c00af8-3f7a-4204-a2ba-cac8946a1388","keywords":null,"link":"/elet/20190825_Egy_ferfi_elfelejtette_hogy_hazas_ezert_ujra_elvette_a_feleseget","timestamp":"2019. augusztus. 25. 20:43","title":"Egy férfi elfelejtette, hogy házas, ezért újra elvette a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","shortLead":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","id":"20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340f425-7521-4828-a425-d2001e5ce522","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:09","title":"Holttestet találtak egy vonat vécéjében a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]