[{"available":true,"c_guid":"2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz Nagy-Britanniában, ha az ebben vázolt forgatókönyv valósul meg.","shortLead":"Közzétették a no-deal Brexit lehetséges hatásait felmérő brit kormányzati dokumentumokat. Teljes lehet a káosz...","id":"20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be98412-12d5-43fc-b929-707a342a9087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f698da2-ee1a-4ed6-a1a3-b9f966696848","keywords":null,"link":"/vilag/20190912_Gyogyszer_es_elelmiszerhianyra_panikszeru_keszletezesre_keszul_a_brit_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:41","title":"Gyógyszer- és élelmiszerhiányra, pánikszerű készletezésre készül a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f111dbf8-ff64-40f6-a318-57767ad7fac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190911_Halalra_gazolta_egy_kamion_egy_motor_utasat_Zugloban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:53","title":"Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","shortLead":"A támadással két fiatalt gyanúsítanak.","id":"20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2096be2-1de2-48c2-88ec-191be85f5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c91704-62d5-42f1-8b4c-372e382b4faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_gonc_tamadas_rablas_bantalmazas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 21:41","title":"Halottnak tettette magát a férfi, hogy ne verjék agyon a rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, délután ötre sikerült eloltani a tüzet.","id":"20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78337dd9-4189-40a0-afc6-5f06eadd7434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038eb07f-b0be-4d3b-8b23-d297dd2604f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_budapest_xiii_kerulet_tuz_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:37","title":"Hatalmas lángokkal égett egy ház a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","shortLead":"A miniszterelnök által kezdeményezett felfüggesztés kedd hajnalban lépett életbe, és október 14-ig tartana.","id":"20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191786b8-de82-42fc-b965-996ba8d26333","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_skot_birosag_brit_parlament_felfuggesztes","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:34","title":"Bíróság: Törvénytelen a brit parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz milliárd forint elköltésén megy a vita, nem mindegy ugyanis, melyik HÉV-et fejlesztenék, és mivé. Az infrastruktúra felfejlesztésére még, úgy tűnik, lesz is pénz, annál nagyobb kérdés, hogy miből cserélnék le a 98 HÉV-szerelvényt.","shortLead":"A szentendrei HÉV 5-ös metróra való átnevezése a legtökéletesebben mutatta meg, mi zajlik a színfalak mögött: több száz...","id":"20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ff9b3e-d728-4c82-a089-ce2d8e014ed9","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_5os_metro_elovarosi_vasut_hev","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:10","title":"5-ös metró vagy elővárosi vasút? – Most dől el, mi lesz a HÉV-ekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]