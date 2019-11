Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A politikus szív- és érrendszeri problémákkal küzd.","shortLead":"A politikus szív- és érrendszeri problémákkal küzd.","id":"20191116_Korhazba_kerult_a_szerb_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7bc4ea1-cdc1-4467-9cdd-7c1ab7040a03","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Korhazba_kerult_a_szerb_elnok","timestamp":"2019. november. 16. 10:18","title":"Kórházba került a szerb elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ha ez megtörténne, érezhetően átalakulna a digitális hirdetői piac.","shortLead":"Ha ez megtörténne, érezhetően átalakulna a digitális hirdetői piac.","id":"20191114_Google_korlatozna_a_hirdetok_hozzafereset_a_felhasznalok_adataihoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c07ad99-917d-42e9-a5b3-308abe06ad20","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_Google_korlatozna_a_hirdetok_hozzafereset_a_felhasznalok_adataihoz","timestamp":"2019. november. 14. 21:11","title":"A Google korlátozná a hirdetők hozzáférését a felhasználók adataihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","shortLead":"A tenger mélyében volt a földrengés epicentruma, de a szárazföldön is érezték. ","id":"20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2e8f1b-82cd-4fa9-b60b-f567db78f35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a3d87d-bc9c-4603-982e-7a4efdb577e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_Eros_foldrenges_volt_Indoneziaban_cunamiriadot_hirdettek","timestamp":"2019. november. 14. 18:48","title":"7,4-es földrengés volt Indonéziában, cunamiriadót hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását ne adhassák ki a New York-i ügyészségnek – jelentette be csütörtökön este kiadott közleményében Jay Sekulow, az amerikai elnök ügyvédje.","shortLead":"Az amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bírósághoz fordult, hogy az adóbevallását...","id":"20191115_donald_trump_amerikai_elnok_adobevallas_alkotmanybirosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68a483d-3914-402b-8dca-d515f1a410e9","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_donald_trump_amerikai_elnok_adobevallas_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 15. 05:16","title":"Meddig megy el Trump, hogy ne kelljen kiadnia az adóbevallásait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulóján a francia fővárosban. ","id":"20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6e2f81-cf97-4091-a855-4a86fad402e7","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_parizsi_tuntetok_konnygaz_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 16. 15:36","title":"Bankot gyújtottak fel a párizsi tüntetők, a rendőrség könnygázzal oszlatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy egyes filmes projektekhez külön céget alapítanak az alkotók egy-egy pályázati siker után. Ismét egy irodalmi adaptációval foglalkozik Pálfi György. ","shortLead":"Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy egyes filmes projektekhez külön céget alapítanak az alkotók egy-egy pályázati...","id":"201946_kmh_sommi_betyarfilm_palfitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ee67-635b-4653-8e70-9bdaa6dd554f","keywords":null,"link":"/360/201946_kmh_sommi_betyarfilm_palfitol","timestamp":"2019. november. 16. 12:30","title":"Betyárfilm jön Pálfi Györgytől, cége már van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be pénteken a külügyminiszter arra hivatkozva, hogy a venezuelai képviselettel kapcsolatban álló személyek fenyegetést jelentenek az ország biztonságára.","shortLead":"Az új bolíviai kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat a Nicolás Maduro vezette Venezuelával - jelentette be...","id":"20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b02aa45-9f87-4cd7-8e44-d41d8205db92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7de8ae3-42fd-401f-918f-d3267ed22df5","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Bolivia_megszakitotta_a_diplomaciai_kapcsolatokat_Venezuelaval","timestamp":"2019. november. 15. 21:38","title":"Bolívia megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Venezuelával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","shortLead":"Iránban nagyon felháborodtak rajta.","id":"20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fc46479-f896-4025-93a5-7242ada3839c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d405a767-2e31-429e-a215-942db5164541","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Mit_szolna_a_107_forintos_benzinhez","timestamp":"2019. november. 16. 10:40","title":"Mit szólna a 107 forintos benzinhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]