Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"elet","description":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","shortLead":"Mindig kell az ellenség. A kultúra elleni kampf nem áll meg.","id":"20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b7f8bde-3e1c-40e1-8807-6c8a54f42ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941d9cf5-de68-49d6-ab0f-7ae2484d58d9","keywords":null,"link":"/elet/20191209_A_szinhaz_az_uj_CEU","timestamp":"2019. december. 09. 10:30","title":"Tóta W.: A színház az új CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás, ónos szitálás is előfordulhat,\r

","shortLead":"Az ország nagy részén erősen felhős vagy borult, párás, több helyen tartósan ködös idő várható, helyenként szitálás...","id":"20191208_Kodos_borongos_ido_varhato_onos_szitalas_ie_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b539267-4b2d-40b8-894e-40dd714442dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191208_Kodos_borongos_ido_varhato_onos_szitalas_ie_lehet","timestamp":"2019. december. 08. 09:21","title":"Ködös, borongós idő várható, ónos szitálás ie lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2019. december. 09. 11:30","title":"„Itt az idő, hogy játsszunk az illatokkal!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"Egy trélerről leesett rámpa rongált meg több mint tíz autót az M0-s autóúton szombat délután - közölte a Pest Megyei...","id":"20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f03f81-d6b3-4409-b879-05bc163f4a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Egy_roman_trelerrol_leesett_rampa_rongalt_meg_14_autot_az_M0son","timestamp":"2019. december. 07. 20:15","title":"Egy román trélerről leesett rámpa rongált meg 14 autót az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 14. lett csak a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon","shortLead":"A 14. lett csak a magyar válogatott a kézilabda-világbajnokságon","id":"20191209_Az_utolso_meccsen_is_kikapott_a_noi_kezilabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84012f0-9be4-4937-9b9b-82f3ebf98a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d504ccd4-a035-4b59-8682-bdf97b08d056","keywords":null,"link":"/sport/20191209_Az_utolso_meccsen_is_kikapott_a_noi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2019. december. 09. 11:38","title":"Az utolsó meccsén is kikapott a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","shortLead":"A Tünet Együttes művészeti vezetőjének van néhány kérdése a parlamenti képviselőkhöz.\r

","id":"20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c4f378c-3685-432b-bfab-ab56d2f1a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57783415-3e2d-4f44-a898-a08395abeb0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191209_Fuggetlen_szinhazat_lattatok_mar","timestamp":"2019. december. 09. 09:09","title":"„Független színházat láttatok már?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","shortLead":"A rendszerváltásról rendezett vitaversenyen az a csapat győzött, amelyik forradalmat csinált volna 1989-ben.","id":"201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9080a555-a7cb-4360-b422-a5d52c5dbd46","keywords":null,"link":"/360/201949_vitaverseny__rendszervaltas_1989_van_rajta_mit_vitatni","timestamp":"2019. december. 09. 10:00","title":"\"Tetszettek volna forradalmat csinálni!\" Meghallgatásra találtak Antall József szavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]