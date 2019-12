Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","shortLead":"Tavaly a kirobbant szexuális zaklatási botrányok és összeférhetetlenség miatt nem is hirdettek irodalmi Nobel-díjast.","id":"20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0e8e8c-1fb7-4273-bbf9-199fc3ee6596","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Negy_uj_tagot_valasztott_az_irodalmi_Nobelbizottsag","timestamp":"2019. december. 21. 17:54","title":"Négy új tagot választott az irodalmi Nobel-bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve azok környékén.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság a társszervekkel közösen újabb ellenőrzést tartott a VI. és VII. kerületi...","id":"20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9287f693-ba78-4abb-9667-ce7ad9b3bfaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44533ea-2ea6-4ed2-9362-0b5cade86275","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Razziazott_a_rendorseg_a_belvarosban","timestamp":"2019. december. 22. 09:16","title":"Razziázott a rendőrség a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak együtt kormányképes szociáldemokraták és kereszténydemokraták. A nyertesek a Zöldek lehetnek.","shortLead":"Tagjaik és szavazóik jelentős részét elveszítették a német politikát évtizedeken át felváltva vezető, de ma már csak...","id":"201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025b1af-647b-49f6-9c89-750f7999f914","keywords":null,"link":"/360/201951__nemetorszagi_eroviszonyok__vesztes_spd_es_cdu__zoldek__neppartok_nepnelkul","timestamp":"2019. december. 21. 08:15","title":"A német néppárti istenek alkonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai alkalmazást, a TikTok-ot az amerikai haditengerészet.","shortLead":"Biztonsági fenyegetésnek tartja, és ezért betiltotta a kormányzat által adott mobiltelefonokon a népszerű kínai...","id":"20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e7f1c2-3f9f-4f77-96a8-d95b0df03a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_A_TikTok_az_amerikai_haditengereszetnel_is_tiltasra_kerult","timestamp":"2019. december. 21. 14:58","title":"Az amerikai haditengerészetnél is betiltották a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki kiigazodik azon, mit tanulnak majd a gyerekek 2020 szeptemberétől.","id":"20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67807d10-4137-4d3e-ac1b-66679009476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1abc6144-636a-430f-bb86-a558c86fb6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Gulyas_Gergely_nem_lesz_uj_Nemzeti_alaptanterv_Emmi_de","timestamp":"2019. december. 22. 13:23","title":"Most az Emmi adott ki egy közleményt a NAT-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547e3033-9e56-4258-b412-5cc04a513a9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191222_ebay_lezer_aszteroida_urhajo_tangas_vizipok_memek_google_terkep_lefedettseg_epic_games_12_days","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=547e3033-9e56-4258-b412-5cc04a513a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f92d29-41d3-4a45-ac92-63cde9a3c41e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191222_ebay_lezer_aszteroida_urhajo_tangas_vizipok_memek_google_terkep_lefedettseg_epic_games_12_days","timestamp":"2019. december. 22. 12:03","title":"Ez történt: a tangás Vízipók felforgatta a magyar internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas megszállta volna a karácsonyi illusztrációkat. A kereszténység beépítette jelképei közé az ókor kígyókat felszippantó szarvasait, a magyar karácsonyokon pedig egy ősi, mitikus szarvast emlegettek. Utánajártunk, mi köze a szarvasnak a karácsonyhoz.","shortLead":"A szarvas alakja sokkal régebben kapcsolódik a téli napforduló időszakához, mintsem a piros orrú Rudolf rénszarvas...","id":"20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51af6aa8-a6c3-4cc6-869d-45c475873f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8379238-1f94-4276-8eb1-68f815dbe7c6","keywords":null,"link":"/elet/20191222_szarvas_karacsony_nap_feny_teli_napfordulo_szimbolum","timestamp":"2019. december. 22. 20:00","title":"Itt a téli napforduló, de hogy jön ide a szarvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"2010-ben a magyarországi feketefenyők csaknem fele még nem szenvedett semmiféle betegségben, ma viszont már szinte mindegyik ilyen örökzöld fertőzött. A közismertebb erdeifenyők sincsenek túl jó állapotban, ennek a fajtának is már csak minden negyedik egyede egészséges.","shortLead":"2010-ben a magyarországi feketefenyők csaknem fele még nem szenvedett semmiféle betegségben, ma viszont már szinte...","id":"201951_a_feketefenyo_tundoklese_es_bukasa_kozelgobucsu_atuleveluektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce015-59c2-44e5-8248-5b206902d116","keywords":null,"link":"/360/201951_a_feketefenyo_tundoklese_es_bukasa_kozelgobucsu_atuleveluektol","timestamp":"2019. december. 21. 12:00","title":"Kipusztulhat az összes feketefenyő a klímaváltozás és a fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]