Decemberben írta meg a 444.hu, hogy budapesti belvárosban található La Fabbrica étterem egy zárt, fűthető utcai teraszt épített közvetlenül a CEU Babakutató Labor ablaka elé. Ha szellőztetni akarnak az EEG-előkészítő szobában vagy a csecsemőknek a vizsgálatok előttre kialakított átmeneti zónában, akkor az ablakok az étterem zárt teraszára nyílnak, centikre a vendégekhez.

Most a helyzet még az eddiginél is abszurdabb lett: a 444 számolt be arról, hogy az étterem munkatársai zsalugáteres fa táblákat kezdtek el felszerelni a ház három ablakára. Így aztán amikor a vendéglátósok bezárják a spalettákat, akkor a kutatók nem tudnak ablakot nyitni, és természetes fény is alig jut be.

A ház a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés tulajdona, a La Fabbrica üzletvezetője pedig azt állítja: az étterem és a ház tulajdonosa megegyeztek a terasz beépítéséről, sőt, az önkormányzat is közölte, hogy az étterem minden engedélyt beszerzett a bővítéshez. Csakhogy a háznak arra a részére, amelyet a CEU évek óta használ, a K&H Banknak van használati joga, mivel régen bankhelyiség volt ott, így a CEU tőlük bérli a laborhelyiséget.

A CEU panaszt tett az önkormányzatnál.

Fotó: Csibra Gergely / Facebook