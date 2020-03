Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","shortLead":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","id":"20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49b36e-67fc-4775-b4d7-4c8e7262edb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","timestamp":"2020. március. 04. 11:37","title":"Szomália: \"Ha hozzánk is eljut a vírus, akkor mi mindnyájan meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra, hogy olvassuk el.","shortLead":"Az alábbi androidos alkalmazás megjegyzi, ha érdekel bennünket egy cikk, és a későbbiekben figyelmeztet arra...","id":"20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d1465d2-47c1-4022-9e25-4837b4a4281d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27d046d-9155-47a6-ab6b-73cf0d293009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_android_article_reminder_androidos_app_cikkek_elmentese_kesobbi_olvasas","timestamp":"2020. március. 03. 14:03","title":"Később olvasna el egy cikket? Ez az alkalmazás erre is figyelmezteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is kialakult. A Business Insider megszerzett egy kormányzati programot, amely szerint szinte kínai szigorral akarnak küzdeni a koronavírus ellen.","shortLead":"Drákói intézkedéseket fontolgat Boris Johnson kormánya, hogy elkerülje azt a helyzetet, amely Olaszországban is...","id":"20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf9f1cb8-26a2-4bd2-b385-3ce6534e06d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4cd4a3-69a2-497c-ae68-5aaefef0c9ba","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_Koronavirus_harom_honapos_karanten_jon_a_briteknel","timestamp":"2020. március. 03. 14:44","title":"Koronavírus: három hónapos karantén jön a briteknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","shortLead":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","id":"20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8008735-7582-4da2-8c01-37eee32f5a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","timestamp":"2020. március. 04. 08:33","title":"WhatsAppot használ? Frissítsen rá, megérkezett a sötét mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz mennyire lesz kelendő. A Galaxy S20-ak kezdeti értékesítési eredményei elkeserítők, azonban már meg is van a bűnös.","shortLead":"Izgalmas kérdés egy-egy újabb (és amúgy drága) okostelefon bevezetésénél, hogy vajon miként reagál rá a piac, azaz...","id":"20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79370193-e99f-4e94-8df6-78a2f7338038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ea0a5b-b45a-4c1d-9754-7896f4a8b634","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_samsung_galaxy_s20_elso_napi_eladasok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 10:03","title":"Rosszabbul fogy a Galaxy S20 a vártnál, de erről nem a Samsung tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói szerint a támadók a magyar felhasználókat is célba vették.","shortLead":"Egy népszerű VPN-szolgáltatás webhelyét lemásolva veszélyes új trójait terjesztenek a hekkerek. A Kaspersky kutatói...","id":"20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8052f5ac-3156-461f-9efd-b0f8b23719f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_azorult_trojai_virus_szamitogep_adatlopas_magyar_felhasznalok","timestamp":"2020. március. 03. 08:33","title":"Magyar számítógépeket is becéloztak egy új orosz vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24","c_author":"Gránit Pólus","category":"brandchannel","description":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes természetességgel mozog a digitális térben. Mindez vajon az üzletek és plázák végét jelentené? Korántsem. Ám az új világ új igényeket is szült.","shortLead":"Az online vásárlás egyre nagyobb teret nyer a kereskedelemben, az új, felnövő vásárlóerő pedig már teljes...","id":"20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47f7251e-af1f-4454-a937-212febafac24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1315a4b3-dfe2-4c20-9c4c-f746eaad3d3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200226_Igy_formalja_at_a_vasarlasi_szokasokat_a_Zgeneracio","timestamp":"2020. március. 05. 07:30","title":"Így formálja át a vásárlási szokásokat a Z-generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Gránit-Pólus Zrt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","shortLead":"A perzsa állam arra hivatkozva szegi meg a hat ország által kötött atomalkut, hogy az USA kilépett belőle.","id":"20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f008034f-87a1-4182-949e-6e1d3daf77ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dc75e6-6186-4614-8c69-2702a5c2d6d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Iran_otszor_annyi_urant_dusitott_mint_amennyit_az_atomalku_maximalt","timestamp":"2020. március. 03. 16:20","title":"Irán ötször annyi uránt dúsított, mint amennyit az atomalku maximált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]