[{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy algoritmus segítségével több száz olyan androidos alkalmazást sikerült beazonosítaniuk a kutatóknak, amelyeket a felhasználók megfigyelésére készítettek.","shortLead":"Egy algoritmus segítségével több száz olyan androidos alkalmazást sikerült beazonosítaniuk a kutatóknak, amelyeket...","id":"20200515_creepware_virus_kartevo_kemkedes_zaklatas_android_veszelyes_alkalmazas_google_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46df500-b998-48e1-95d7-3faec22293c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_creepware_virus_kartevo_kemkedes_zaklatas_android_veszelyes_alkalmazas_google_play_aruhaz","timestamp":"2020. május. 15. 09:03","title":"Írtak egy új algoritmust, rögtön talált 1095 kémkedő androidos alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","shortLead":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","id":"20200515_emmi_korhazak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904c92-33b2-418d-9e39-688f7eb66c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_emmi_korhazak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 17:53","title":"A kiürített ágyak harmadát újra használhatják hétfőtől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","shortLead":"Ez az EU szerint állami támogatás, de erre most a járvány miatt lehetőséget biztosítanak.","id":"20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd945702-3eb8-4b0d-826f-f375bc4dd603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867753b0-1b3c-4a3c-bea0-e2e756b59011","keywords":null,"link":"/kkv/20200516_Adokedvezmenyt_ad_a_kormany_a_legitarsasagoknak","timestamp":"2020. május. 16. 09:51","title":"Adókedvezményt ad a kormány a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","shortLead":"A védekezés is pár százmillióba került, de a fő gondot a bevételkiesés jelenti. ","id":"20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbcb1af-1a45-49a0-863b-bd4cf8588788","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_Tobb_milliardot_vesziett_a_Volan_a_jarvanyon","timestamp":"2020. május. 15. 11:32","title":"Több milliárd forintot veszített a Volán a járványon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi adóbevétel maradt el. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Putyinék szeptemberre vakcinát ígérnek, az USA-ban 36 millióan élnek segélyen, a németeknél 100 milliárd eurónyi...","id":"20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11689c18-fbb9-4419-b466-f5d09f291dff","keywords":null,"link":"/360/20200515_Radar360_Sportra_most_is_van_penz_a_szlovenek_mar_nyitnak","timestamp":"2020. május. 15. 08:00","title":"Radar360: Sportra most is van pénz, a szlovének már nyitnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34faf5f-987b-4de4-90cf-136cab25bed9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ember is jóllakik, a marhahús is megmarad, ráadásul a földi klíma sem melegszik túl. Így lehetne összefoglalni a filozófiáját annak a két testvérnek, akik nem egészen három éve határozták el, hogy tesznek valamit az üvegházhatású gázok megfékezéséért. Francisco és Patricio Norris lelkiismerete nem véletlenül szólalt meg, hiszen az argentínai farmjukon tenyésztett 1500 szarvasmarhával maguk is tevőlegesen hozzájárulnak a globális éghajlatváltozáshoz.","shortLead":"Az ember is jóllakik, a marhahús is megmarad, ráadásul a földi klíma sem melegszik túl. Így lehetne összefoglalni...","id":"202020_maszkot_amarhaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34faf5f-987b-4de4-90cf-136cab25bed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf38b4be-60e9-4671-bf51-1ceb8bdb024a","keywords":null,"link":"/360/202020_maszkot_amarhaknak","timestamp":"2020. május. 16. 11:45","title":"Maszkot adnak a marhákra, de nem a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","shortLead":"A vendéglátósoknak meg kell találniuk a módot arra, hogy biztonságosan, de hatékonyan üzemelhessenek.","id":"20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4780b377-5ed3-4b24-a122-7fa446b3afcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe6f0af-4133-43dd-80fe-8686d2f8603c","keywords":null,"link":"/elet/20200515_koronavirus_jarvany_ujranyitas_vendeglatas_etterem_probababa_uveghaz","timestamp":"2020. május. 15. 18:06","title":"Próbababák, plüsspandák és üvegházak – kreatívan készülnek az újranyitásra a világ éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánydöntés megjelenése előtt nem sokkal Orbán Viktor telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","shortLead":"A kormánydöntés megjelenése előtt nem sokkal Orbán Viktor telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel.","id":"20200516_59_milliardot_ad_a_kormany_arra_hogy_Hagyomanyos_Kinai_Orvoslas_Reszleg_epulhessen_a_Semmelweis_Egyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bb993c2-0767-45d0-81b6-aef2ee082f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612f2de-1d2f-4c8e-9ccc-8ba5c63b02be","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_59_milliardot_ad_a_kormany_arra_hogy_Hagyomanyos_Kinai_Orvoslas_Reszleg_epulhessen_a_Semmelweis_Egyetemen","timestamp":"2020. május. 16. 07:26","title":"5,9 milliárdot ad a kormány arra, hogy Hagyományos Kínai Orvoslás Részleg épülhessen a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]