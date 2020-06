Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","shortLead":"Legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom az OKSZ számításai szerint.","id":"20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f9d22a-e38b-4f93-88c5-1fa6e4d0f7b0","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_oksz_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. június. 03. 19:45","title":"Kihasználatlan az idősek bolti idősávja a Kereskedelmi Szövetség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","shortLead":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","id":"20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924c274e-a5a6-4de2-baab-55031695cc49","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","timestamp":"2020. június. 04. 22:17","title":"Nemzeti színekbe öltöztették a Lánchidat a trianoni évfordulón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","shortLead":"Korántsem nőtt olyan mértékben az álláskeresők száma áprilisban, mint amire számítani lehetett. ","id":"20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28563a4f-bdc4-42ab-b2d3-3b92fec1cf9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_elemzok_munkanelkuliseg_rata","timestamp":"2020. június. 03. 15:46","title":"Egyelőre úgy tűnik, kisebbet ütött a koronavírus az európai gazdaságon, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6070c-fd7b-48d9-8e24-c70fc2435010","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nissan közép-angliai gyára évente félmillió autót gyárt, amelyek 70 százaléka az uniós piacra kerül. Ha nem lesz Brexit-megállapodás, a japán márka kivonul az országból. ","shortLead":"A Nissan közép-angliai gyára évente félmillió autót gyárt, amelyek 70 százaléka az uniós piacra kerül. Ha nem lesz...","id":"20200604_Elveszithetik_a_legnagyobb_autogyarukat_az_angolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef6070c-fd7b-48d9-8e24-c70fc2435010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66383a7-23e3-46ba-a70c-05b98ebd4c9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_Elveszithetik_a_legnagyobb_autogyarukat_az_angolok","timestamp":"2020. június. 04. 10:11","title":"Elveszíthetik legnagyobb autógyárukat az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc447128-4505-44d4-a76c-d7029c387224","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Nobel-díjas közgazdász szerint pont azokat nem segíti, akiket a legjobban kellene: a fiatalokat.","shortLead":"A Nobel-díjas közgazdász szerint pont azokat nem segíti, akiket a legjobban kellene: a fiatalokat.","id":"20200603_Stiglitz_Kudarcot_vallott_Trump_valsagkezelo_csomagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc447128-4505-44d4-a76c-d7029c387224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acfb366-5c4f-4b56-a510-675a9aa11f9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Stiglitz_Kudarcot_vallott_Trump_valsagkezelo_csomagja","timestamp":"2020. június. 03. 17:40","title":"Stiglitz: Kudarcot vallott Trump válságkezelő csomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Napközben mentem le, hogy megnézzem, mert ki tudja, mikor lehet szükség az igénybevételére\" – tette hozzá az amerikai elnök a Fox rádiónak adott szerdai nyilatkozatában.","shortLead":"\"Napközben mentem le, hogy megnézzem, mert ki tudja, mikor lehet szükség az igénybevételére\" – tette hozzá az amerikai...","id":"20200603_Trump_szerint_a_jozan_esz_kivanja_meg_Oroszorszag_reszvetelet_a_G7csucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f986ca-c976-4e56-8869-34b85fabe62d","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_Trump_szerint_a_jozan_esz_kivanja_meg_Oroszorszag_reszvetelet_a_G7csucson","timestamp":"2020. június. 03. 19:16","title":" Trump: Nem menekítettek bunkerbe, csak megnéztük, milyen állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is.","shortLead":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű...","id":"20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0459aba2-db81-4f87-b3c5-769309fbbc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","timestamp":"2020. június. 04. 12:03","title":"Felkerült a netre egy nukleáris reaktor vezérlőpanelje, valaki már le is csapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla történész beszélt a hvg.hu-nak. A Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézetének egyetemi tanára azt is vitatja, hogy lenne értelme ma újraépíteni a Kárpát-medence gazdasági térségét, ám szerinte az EU-val szakításnak végzetes hatása lenne a száz éve elcsatolt részekkel való kapcsolat szempontjából is. Interjú.","shortLead":"Trianon közel sem okozott olyan mély sebeket a magyar gazdaságban, mint azt emlegetni szokás – erről Tomka Béla...","id":"20200604_tomka_bela_interju_trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db065115-5bf8-4f0e-8912-8535ad1e1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d49e10-f2f9-4883-891f-464fd6e924a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_tomka_bela_interju_trianon","timestamp":"2020. június. 04. 13:11","title":"A magyar gazdaság bajait nem Trianon okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]