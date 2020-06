Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati részén. Most egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak.","shortLead":"Továbbra is gyorsuló ütemet mutat a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, méghozzá főként az ország nyugati...","id":"20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085461a0-61b7-4d64-9d84-2a5909c25839","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ukrajnaban_ismet_rekordot_dontott_a_fertozottek_napi_novekmenye","timestamp":"2020. június. 13. 15:12","title":"Ukrajnában ismét rekordot döntött a fertőzöttek napi növekménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","shortLead":"A termelés ismét a feldolgozóiparban nőtt a legjobban.","id":"20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b128d6-680b-43d6-805b-02fd2e3b18e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_ipari_termeles_kina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 06:15","title":"A vártnál kisebb mértékben, de nőtt az ipari termelés Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","shortLead":"Kétezer embert teszteltek le a városrészben. ","id":"20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff77e9c7-5956-439c-b01f-b67ad239902e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_koronavirusteszteles_a_XII_es_a_II_keruletben_alig_volt_fertozott","timestamp":"2020. június. 13. 13:11","title":"Egyetlen koronavíruson átesett embert találtak a II. kerület dolgozói között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","shortLead":"Atlanta eddig is egyike volt azoknak az amerikai városoknak, ahol a tiltakozások tömegeket mozgósítottak.","id":"20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=583b3045-d662-491d-ae31-9a41155fb8de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a420c9f-6a7a-4850-8376-833cdd73164a","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Felgyujtottak_az_atlantai_ettermet_ahol_rendorok_agyonlottek_egy_fekete_ferfit","timestamp":"2020. június. 14. 12:04","title":"Felgyújtották az atlantai éttermet, ahol rendőrök agyonlőttek egy fekete férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","shortLead":"Mindent megtett egy közös fotóért Lionel Messivel, mégis ki kell törölnie a képet.","id":"20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d11afc6-8f50-44a9-a468-a63757efefe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bc1552-6f53-4004-8798-ae17508f2e35","keywords":null,"link":"/elet/20200614_Egy_elvetemult_rajongot_nem_allithat_meg_egy_zart_kapus_meccs","timestamp":"2020. június. 14. 10:51","title":"Egy elvetemült rajongót nem állíthat meg egy zárt kapus meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]