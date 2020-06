Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás után többször feltölthetők vele.","shortLead":"A Xiaomi új külső akkumulátora rengeteg energiát tud tárolni, így az órák és fülhallgatók mellett a telefonok is egymás...","id":"20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=843a5d0b-1cfa-4ef7-8d6c-b887acb8ac55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7cadbe-98a0-4f8b-a03d-56f52acb3924","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_xiaomi_mi_power_bank_3_kulso_akkumulator","timestamp":"2020. június. 17. 12:03","title":"30 000 mAh lett, maradhat? Itt a Xiaomi filléres akkumulátora, a Mi Power Bank 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal azután hangzott el, hogy az északiak felrobbantották az ugyancsak a fegyvermentes térségben lévő keszongi összekötő irodát. A válság dúl, Kim Dzsong Un pedig újra a háttérben marad, miközben húgára egyre nagyobb szerep hárul.","shortLead":"Észak-Korea bejelentette, katonákat vezényel a két Koreát elválasztó demilitarizált övezetbe. A közlemény egy nappal...","id":"20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d248c-f44f-4ce2-982e-b7908e1a4173","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Naprol_napra_sulyosbodik_a_Koreakozi_valsag__katonak_a_demilitarizalt_ovezetben","timestamp":"2020. június. 17. 20:00","title":"Napról napra súlyosbodik a Korea-közi válság – katonák a demilitarizált övezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","shortLead":"A magyarok úgy látják, az online tér terhelt az erőszakos tartalmaktól.","id":"20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d8859a-317f-495f-a87f-25fa6cb754ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dada7a-e2e5-4b37-a73f-2bdd0a7d57c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Csak_a_magyar_netezok_negyede_szerint_kedvesek_es_segitokeszek_a_tobbiek","timestamp":"2020. június. 17. 06:00","title":"Csak a magyar netezők negyede szerint kedvesek és segítőkészek a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","shortLead":"Előbb 400, majd újabb 75 főt bocsát el az autókölcsönzéssel foglalkozó cég.","id":"20200617_avis_budget_csoportos_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed7e22ee-8b07-4c05-b7d2-8e3f460e594c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7615dbfc-aac0-40d0-9278-a9759530d35d","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_avis_budget_csoportos_leepites","timestamp":"2020. június. 17. 11:46","title":"Újabb csoportos létszámleépítés jön az Avis csoport budapesti irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f584e4a-9818-4c6c-aec3-6116c5c7d14f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alekszandar Sapics arról írt, hogy Benedek Tibor volt az egyetlen vízilabdázó, akire igazán felnézett, de sosem volt bátorsága ezt neki elmondani.","shortLead":"Alekszandar Sapics arról írt, hogy Benedek Tibor volt az egyetlen vízilabdázó, akire igazán felnézett, de sosem volt...","id":"20200618_sapics_benedek_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f584e4a-9818-4c6c-aec3-6116c5c7d14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a068d20f-ad98-4c05-a203-66ebdd27964c","keywords":null,"link":"/elet/20200618_sapics_benedek_tibor","timestamp":"2020. június. 18. 15:46","title":"Érzelmes levélben búcsúzott el Benedek Tibortól az egyik legnagyobb ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések szerint. Kínában a járvány második hullámától tartanak, emiatt ezernyi légijáratot töröltek. Egy németországi húsüzemben több száz koronavírus-fertőzött dolgozót találtak.\r

","shortLead":"Több szomszédos vagy közeli országban is tetőzött a koronavírussal megfertőződött emberek száma a szerdai jelentések...","id":"20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b463e0e-7992-4710-8afd-5f940443426e","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_Romaniaban_es_Ukrajnaban_is_ujra_tetozik_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 19:54","title":"Romániában és Ukrajnában is újra tetőzik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel. A kulcsszó: CET.","shortLead":"Új módon védené a jövőben megjelenő processzorait a hackerektől és a gépekre beférkőzni képes kártevőktől az Intel...","id":"20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98e8fb4-1a00-4fc7-9d7e-97278e821c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95510369-2cfe-4b13-8459-fdb837dba71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_intel_processzor_hackerek_kartevo_szamitogepes_virus_cet","timestamp":"2020. június. 17. 10:33","title":"Vírusirtó kerül az Intel újabb processzoraiba, állítólag a hackerek ellen is véd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]