A világjárvány gazdasági hatásai és az általa okozott bizonytalanság miatt hirtelen zuhanás tapasztalható a lakáspiacon, mind a keresleti, mind a kínálati oldalon. A Takarék Index elemzői – mint közleményükből kiderül – visszaesésre számítanak az újlakás-átadásokban az idei év első felében, de vélhetően a harmadik negyedévben is. Az elindított fejlesztések közül sok csúszni fog, új projektekbe pedig vélhetően nem kezdenek most a beruházók. Emellett a használt lakások piacán is visszalépnek az eladók a mostani bizonytalan időszakban. Visszaesik a kereslet is: a jövedelmek csökkenése már önmagában is ebbe az irányba hat, a bizonytalanság pedig tovább mérsékli a keresletet.

A külföldi tapasztalatok alapján akár 70-90 százalékos visszaesés is lehetséges - írják. A járvány által erősen sújtott Olaszországban a lakáspiac szinte megállt, a januári tranzakciószámokhoz képest februárra 20-40 százalékos, márciusra pedig 70-90 százalékos visszaesést becsülnek. De Kínában például hetekig nullára esett vissza az adásvételek száma, és a 30 legnagyobb város ingatlanforgalma április elejére is csupán közel a fele volt a tavalyinak.

Számos szektorális és területi hatás is érvényesül Magyarországon, így például a gyárak leállása is érzékenyen érinti az azokhoz közeli lakások piacát. Ez komoly nehézséget hozhat hosszabb távon is, különösen Vas, Veszprém és Győr-Moson-Sopron megyében, ahol a legmagasabb a járműgyártásban dolgozók aránya.

A kiemelt turisztikai helyszínek lakáspiacai szintén az átlagnál jobban szenvednek a járvány hatásaitól. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszaka-számok alapján több terület is veszélyeztetettnek számít: a főváros, a Balaton és a nagyobb tavak partmenti települései, a fürdővárosok és egyes nagyobb városok, mint Pécs, Szeged, Győr, Sopron, Eger, Miskolc környéke, Kecskemét, illetve a Dunakanyar térsége. A külföldiek elmaradását ugyanakkor várhatóan valamelyest ellensúlyozni fogja a belföldi turizmus erősödése, mivel a magyarok várhatóan itthon töltik majd szabadságukat a külföldi utazások korlátozása és a bizonytalan helyzet miatt.

Komoly nehézségekkel küzdenek a lakásukat rövid távra kiadó lakástulajdonosok is, ami különösen a budapesti belvárost érinti érzékenyen. A foglaltság szinte nullára esett vissza, sokan ezért ismét a hosszú távú lakáskiadás felé fordultak. Nekik az egyetemi távoktatás és az otthoni munkavégzés terjedése nehezítheti ingatlanjaik kiadását. Bár a befektetők óvatosabbak lettek az új vásárlásoknál, így sem valószínű, hogy a mostani piaci feltételek mellett gyorsan kiszállnának, és hirtelen sokan értékesítenék a korábban megvásárolt lakásokat.

A Balatonon szintén jelentős a rövidtávú lakáskiadások száma. Sokan azonban saját ingatlanjukon belül adnak ki apartmanokat, esetükben ezért az eladás így a nehézségek ellenére sem merül fel. A befektetők vásárlási szándékaira azonban már komoly negatív hatással lehet idén a vírus, bár a korábban nyaralót szerzők vélhetően itt sem lépnek a hirtelen eladás útjára: magasabb egzisztenciájuk révén a válságot jobban átvészelhetik. A Takarék Index elemzői ezért azzal számolnak, hogy a befektetők a Balatonban kevésbé bizonytalanodhatnak el, mint az Airbnb-zők Budapest belvárosában. A járvány kapcsán pedig akár egy újfajta kereslet is megjelenhet, a home office elterjedésének köszönhetően akadhatnak olyanok, akik bérlőként vagy akár vásárlóként is megjelenhetnek a Balaton mellett, elmenekülve a zsúfoltabb, nagyobb városokból.

Az utóbbi hetekben elterjedt otthoni munkavégzés a vírus elvonultával magasabb szinten állandósulhat az elemzők szerint, csakúgy, mint az online vásárlások és ügyintézések. Ezek várhatóan ingatlanpiaci hatásokkal is bírnak:

ha az emberek több időt töltenek otthon, jobb, nagyobb lakásra, házra van szükségük.

Ezzel párhuzamosan csökkenhet egyes kereskedelmi ingatlanok iránt a kereslet. A ma is sok vállalat által használt home office és desk sharing további terjedésével irodaterület-optimalizációra nyílik lehetőség, míg a házhozszállítás szélesebb körű elterjedése gyengíti a kiskereskedelmi ingatlanok iránti érdeklődést, miközben növeli a logisztikai ingatlanok keresletét.