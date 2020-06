Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","shortLead":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","id":"20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5b074-95a1-42a0-b688-da3db3f46f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. június. 22. 12:50","title":"Új alelnöke lett az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","shortLead":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","id":"20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8d195-773b-4459-9f34-bf8bd5098cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","timestamp":"2020. június. 21. 09:44","title":"Emberölés miatt indul nyomozás az újszülöttet magára hagyó nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","shortLead":"Személyautóval három, busszal is egy órás várakozásra számítson, ha Romániába akar menni. ","id":"20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fc704cc-907a-494b-8659-f1b14d07300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4396770-da1d-488e-a0bf-a9428f85b401","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tobb_orat_kell_varni_a_csanadpalotai_es_a_roszkei_hataratkelonel_is","timestamp":"2020. június. 21. 11:46","title":"Több órát kell várni a csanádpalotai és a röszkei határátkelőnél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több helyen is árhullámok vonulnak le.","shortLead":"Több helyen is árhullámok vonulnak le.","id":"20200622_aradas_folyok_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10905e4c-f075-4e64-a707-dc50a7a24e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb01da2-f7b0-4997-8b31-d388ee1a9722","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_aradas_folyok_eso","timestamp":"2020. június. 22. 16:34","title":"Elkezdtek áradni a nagyobb folyóink a sok eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és hogyan előzhetnénk meg a bajt?","shortLead":"Az emésztőszervi betegségek évente rengeteg ember halálát okozzák Magyarországon. Vajon mit csinálunk rosszul, és...","id":"proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7f6c4d-fd32-4cc7-92e7-f6f90c21fe05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e444adbf-31a0-468f-87c1-7384dfee2f2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170307_Tizbol_nyolcan_megtapasztaljak","timestamp":"2020. június. 22. 09:30","title":"Minden harmadik magyar küszködik emésztési zavarral - így kerüljük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","shortLead":"Pánikra semmi ok: a repülni még nem tudó George-ot sikeresen visszaköltöztették a fészkébe.","id":"20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34cfa8c2-6c4c-444c-89a0-bc21d11ee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c0c0df-ba22-4af0-834b-4a630b00efe8","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Tuzoltok_mentettek_meg_egy_szajkofiokat","timestamp":"2020. június. 21. 08:43","title":"Tűzoltók mentettek meg egy szajkófiókát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]