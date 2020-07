Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nem sajnálja Debrecentől a pénzt a kormány, nagyívű fejlesztésekbe fogtak a városban. A kivételes figyelem és támogatáscunami mögött nem nehéz felfedezni a politikai motivációt. A kabinet egymagában többel támogatta a debreceni strand fejlesztését, mint amennyit a Lánchíd felújítására szán. A kivételes figyelem és támogatáscunami mögött nem nehéz felfedezni a politikai motivációt. A kabinet egymagában többel támogatta a debreceni strand fejlesztését, mint amennyit a Lánchíd felújítására szán. Debrecen nagyon szeretne ellen-Budapest lenni, de nem megy neki 2020. július. 21. 07:00 Shane Wighton, egy népszerű YouTube-csatorna házigazdája saját robotot épített magának, ha a járványveszély miatt esetleg megint nem tudna fodrászhoz menni. A feltaláló ki is próbálta a találmányát. Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá 2020. július. 20. 20:03 Az hagyján, hogy elkészült a hajat nyíró robot, a feltalálója be is feküdt alá 2020. július. 20. 20:03 A rossz körülmények miatt költözniük kell a fogyatékkal élőknek, de sok időst ezekben a nagylétszámú, zsúfolt intézményekben szállásolnának el. Oda kerülhetnek az idősek, ahonnan a fogyatékkal élőket kiköltöztetik 2020. július. 22. 07:12 A 2012 óta mutatott látványos javulás ellenére még mindig az EU hatodik legrosszabb helyén áll Magyarország a nyaralásokban. A magyarok 41 százaléka nem tud megengedni magának egy egyhetes nyaralást 2020. július. 21. 18:42 A koronavírus-járvány miatt döntött úgy a France Football, hogy idén nem díjaznak senkit. Idén nem osztják ki az Aranylabdát 2020. július. 20. 14:53 104 különböző nyakkendő kellett a rekordhoz. Guinness-rekordot ér egy debreceni nyakkendőgyűjtemény 2020. július. 21. 16:55 A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf Pasta perfetto! című könyvéből egy friss tészta és padlizsán felhasználásával készült tésztaétel, a Scialatielli padlizsánraguval receptjét mutatjuk be. A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval 2020. július. 22. 13:01 A legfinomabb olasz tésztareceptek Gennarótól: Scialatielli padlizsánraguval 2020. július. 22. 13:01 Házhoz viszik a toborzólevelet. Járőrök keresik fel a volt rendőröket, hogy menjenek iskolaőrnek 2020. július. 22. 07:32