[{"available":true,"c_guid":"32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","shortLead":"A hatóságok mindenkit kiszabadítottak.","id":"20200721_ukrajna_tuszejto_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32f47249-1986-4488-bacd-17b03180ea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be74b6ef-3ef8-419d-a0f0-470644f07ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200721_ukrajna_tuszejto_busz","timestamp":"2020. július. 21. 21:48","title":"Elfogták a férfit, aki korábban túszul ejtette egy busz utasait Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","shortLead":"Az Esport1 Kft. tulajdonába kerülnek az egyik legismertebb magyar gamerújság, a PC Guru online és print kiadási jogai.","id":"20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c93b20d3-69c7-4d15-af42-abb701536b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edcceba-dfc8-42c5-823e-951c51ab7dd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_pc_guru_eladas_esport1_kft_gamer_ujsag","timestamp":"2020. július. 21. 17:04","title":"Eladták a PC Gurut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést használók minél hatékonyabban tudjanak dolgozni.","shortLead":"A munkavégzés szempontjából minden hasznos szolgáltatását integrálja a Google a Gmailbe, hogy a vállalati levelezést...","id":"20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2b7dbd-5f95-414e-9270-5e433eaeafa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_google_gmail_dokumentum_chat_meet_videocseveges_rooms","timestamp":"2020. július. 21. 08:03","title":"Rengeteg új funkció jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","shortLead":"A közösségi oldal első embere szerint még a feltételezés is nevetséges, hogy a Facebook kiszolgálná az USA elnökét.","id":"20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2efef139-c46b-4a4d-bd5d-33de9e4a0232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d166df60-128d-4719-8c81-4078b58b7411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_mark_zuckerberg_facebook_donald_trump_twitter","timestamp":"2020. július. 21. 20:11","title":"Zuckerberg szerint a Facebook nem játszik össze Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","shortLead":"A jelek szerint legalább nyolc olyan felhasználó van, akinek személyes üzeneteihez is hozzáférhettek a hackerek.","id":"20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aff5dd-8389-41db-b5ab-9e531528bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_twitter_hackertamadas_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 20. 14:08","title":"Nagyobb lehet a kár a Twitter elleni hackertámadás után, mint elsőre remélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","shortLead":"A Houstoni Egyetem mérnökei nikkelhabból hajtogattak olyan légszűrőt, amely képes elpusztítani a koronavírust.","id":"20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d40c07b-38e3-46db-ba52-c5d175197f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200721_koronavrus_legszuro_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. július. 21. 13:03","title":"Csináltak egy speciális légszűrőt a tudósok, ami szó szerint kiirtja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg a vírus, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek a fertőzésnek. Eközben a világon mind több, a betegségen már átesett ember számol be súlyos, hónapokig tartó mellékhatásokról, köztük akár agykárosodásról is. ","shortLead":"Klinikai és laboratóriumi vizsgálatok is folynak Magyarországon, hogy kiderítsék: milyen szerveket támadhat meg...","id":"20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=483b173d-1506-409c-a7c2-fdf2dec35a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774fa90b-1ee4-4335-b08c-fd0849c2b2a7","keywords":null,"link":"/360/20200722_koronavirus_kutatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. július. 22. 06:30","title":"Kigyógyultak a koronavírusból, de a neheze csak ezután jött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek, milyen életkorban melyik a legalkalmasabb biztosítástípus? Összeszedtük öt pontban, hogy melyikről mit érdemes tudni, és hogy milyen szempontok alapján célszerű választani.","shortLead":"Rengeteg piaci terméket hívnak életbiztosításnak, de ezek egy része befektetési-megtakarítási konstrukció. Kinek...","id":"20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4011e039-ac94-489a-88f1-1a6ad728a10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128c28b0-fe04-47f0-a349-19507c6b623a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200625_Utmutato_a_tokeletes_biztositashoz_Allianz_kockazati_eletbiztositas","timestamp":"2020. július. 22. 09:30","title":"Vigyázni akar magára? 5 pontban elmagyarázzuk, hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]