[{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt egyelőre nem tudni, ez mennyiben érinti például az ott élő – amerikai – FaceID-használókat.","shortLead":"Portland városa az első, ahol még a magánszemélyeknek is megtiltják, hogy arcfelismerő technológiát használjanak. Azt...","id":"20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7fe501-54f1-4a29-90d7-7b9c1ba99532","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_arcfelismeres_arcazonosiatas_betiltasa_portland_torveny_hatarozat","timestamp":"2020. szeptember. 10. 17:03","title":"Itt az eddigi legszigorúbb tiltás: senki sem használhat arcfelismerő szoftvert Portlandben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07aea3ad-c2a0-4b35-ab61-d782b6079e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Matt Kruse nevű fejlesztőnek olyannyira nem tetszik az új Facebook-kinézet, hogy úgy döntött: némi kozmetikai trükközéssel visszahozza a régit, e tudást pedig másokkal is megosztja. A programozó nem a Facebook alkalmazottja, a szoftver tehát nem hivatalos, de telepítése ettől függetlenül biztonságosnak látszik.","shortLead":"Egy Matt Kruse nevű fejlesztőnek olyannyira nem tetszik az új Facebook-kinézet, hogy úgy döntött: némi kozmetikai...","id":"20200911_regi_facebook_dizajn_kinezet_bovitmeny_matt_kruse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07aea3ad-c2a0-4b35-ab61-d782b6079e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56003cc6-c93a-42c9-a28a-255e82d074a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_regi_facebook_dizajn_kinezet_bovitmeny_matt_kruse","timestamp":"2020. szeptember. 11. 08:03","title":"Ha telepíti ezt a bővítményt, visszaszerezheti a régi Facebook-kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes – a kétharmadról is döntő – időközi választás után is a Koncz családnál, egészen pontosan a \"provokátorfigyelésről\" elhíresült Koncz Zsófiánál maradjon a parlamenti mandátum.","shortLead":"A miniszterelnöknek és barátjának, Mészáros Lőrincnek is fontos, hogy a borsodi választókerületben esedékes –...","id":"202037__meszaros_es_akoncz_csalad__idokozi_valasztas__voldemort__hozamra_viszem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac47851f-8d29-40da-a4dd-3471916d1cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bd5143-ac46-4d01-afbb-b19552409cfc","keywords":null,"link":"/360/202037__meszaros_es_akoncz_csalad__idokozi_valasztas__voldemort__hozamra_viszem","timestamp":"2020. szeptember. 10. 07:00","title":"Ezer szál köti Orbánhoz és Mészároshoz a borsodi időközin induló Fidesz-jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","shortLead":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","id":"20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bc1f8c-d9b8-422c-8bc2-9077a268b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:28","title":"Holnap maszkellenes tüntetés lesz, élén a kamupártos patikussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","shortLead":"Niels H.-nak 85 beteg megölése miatt kellett bíróság elé állnia.","id":"20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9500cd3-975f-4cf5-9a95-10d45d916d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5ec9b5-6e1b-4fa4-a027-5de88b6e9d89","keywords":null,"link":"/elet/20200911_134_holttestet_exhumaltak_mire_eletfogytig_tarto_bortonre_iteltek_egy_nemet_apolot","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:25","title":"134 holttestet exhumáltak, mire életfogytig tartó börtönre ítéltek egy német ápolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","shortLead":"A drasztikus döntés okozott némi felháborodást.","id":"20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=292d46e7-214e-495b-a75f-6daef48a9f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86feb2d-141b-4c87-b3fa-6060522b409c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_karacsonyfa_bordeauxj_polgarmester_halott_fak","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:58","title":"Nem lesz karácsonyfája Bordeaux-nak, mert az új polgármesternek elege van a halott fákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok idegmérget, amelyről Moszkva az erre vonatkozó, általa aláírt nemzetközi szerződés ellenére sem mond semmit.","shortLead":"A hidegháborús fegyverkezési verseny idején a Szovjetunió fejlesztette ki, és Oroszország finomította tovább a novicsok...","id":"202037_ujonc_azurben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f15e6f0-151b-4db7-913e-d40e157f2775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2947665f-b2a3-4933-be25-7fe5e2cf1cab","keywords":null,"link":"/360/202037_ujonc_azurben","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:15","title":"Az oroszok titkolóznak, de azért sokat tudni a Navalnijt megmérgező novicsokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű bitcoin lapul. A hackerek is szeretnék megszerezni.","shortLead":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű...","id":"20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6957b846-e7ec-475b-a6a6-f90d471a206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:03","title":"210 milliárd forint értékű bitcoin-tárcát próbálnak feltörni a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]