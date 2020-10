Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, mint bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és rozsdamentes acélon ausztrál kutatók szerint.","shortLead":"Egy ausztrál tanulmány szerint a Covid–19-betegséget okozó új koronavírus 28 napig fertőzőképes maradhat bizonyos...","id":"20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b60ba8-55db-41b2-8e93-67880fd7675d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201011_Akar_28_napig_is_fertozo_maradhat_az_uj_koronavirus_bizonyos_feluleteken","timestamp":"2020. október. 11. 19:47","title":"Akár 28 napig is fertőző maradhat az új koronavírus bizonyos felületeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Eső és szél miatt is figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3159429c-dbf2-4700-9eb5-2f15447a043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60f37a9-339e-462c-8c10-5a3f6c8b537e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szerdan_mar_havazasra_is_szamitani_kell","timestamp":"2020. október. 13. 16:59","title":"Szerdán már havazhat is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91ccf2e-2129-4303-9d72-074c881fc872","c_author":"Ballai Vince - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A több teszthez elsősorban több mintavételező szakember kell, belőlük azonban eddig sem volt elég. Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják. 