[{"available":true,"c_guid":"6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","shortLead":"Az olasz úszó hamarosan versenyezhet is.","id":"20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c0e2736-80d9-416f-864e-630dbd42e39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9820f3-de4a-4022-ba68-dad2f4e22b49","keywords":null,"link":"/sport/20201030_federica_pellegrini_koronavirus_felepules","timestamp":"2020. október. 30. 19:26","title":"Federica Pellegrini vírustesztje negatív, talán indulhat is Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","shortLead":"A bírságot a luxemburgi médiahatóság szabta ki, de az eljárást az NMHH kezdeményezte.","id":"20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8baf688-9851-4bb6-999f-db57e1be91b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18650d10-5a83-4f80-8c00-ee78464e020d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_birsag_buntetes_rtl_ii_showder_klub_mediahatosag_nmhh","timestamp":"2020. október. 29. 09:42","title":"5000 eurós büntetést kapott az RTL II a Showder Klub miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel oltalak be“. A lelkésznek szánt figyelmeztetés egy korai oltásellenes mozgalom csúcspontja volt.","shortLead":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel...","id":"20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fabe4f4-ff81-4eae-8739-3a23863a2780","keywords":null,"link":"/360/20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Az oltásellenesség régebbi, mint az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73eff652-5dd5-47c0-b8ca-8becd3d9401f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stardust egy hónap múlva, november 25-én kerül az amerikai mozikba.","shortLead":"A Stardust egy hónap múlva, november 25-én kerül az amerikai mozikba.","id":"20201028_Itt_a_David_Bowie_eletrajzi_film_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73eff652-5dd5-47c0-b8ca-8becd3d9401f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23abe195-8db9-4df9-9164-364ceeccc937","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Itt_a_David_Bowie_eletrajzi_film_elozetese","timestamp":"2020. október. 28. 21:15","title":"Itt a David Bowie életrajzi film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb egy hónapig marad a határzár.","shortLead":"Újabb egy hónapig marad a határzár.","id":"20201030_hatarzar_hosszabbitas_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b2ba8e4-2524-4af2-a5c0-26a3d2f330bf","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_hatarzar_hosszabbitas_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 30. 05:44","title":"A kormány csendben meghosszabbította a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Óriási a szakadék a legszegényebbek és a legjobban keresők között – olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A KSH szerint ugyanakkor a romák körében jelentősen csökkent a „relatív szegénységben” élők aránya. ","shortLead":"Óriási a szakadék a legszegényebbek és a legjobban keresők között – olvasható ki a Központi Statisztikai Hivatal...","id":"202044_atrendezett_fent_es_lent_novekvo_kulonbseg_aszelso_retegek_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ff8637-f55f-42b3-a188-31cad46bc066","keywords":null,"link":"/360/202044_atrendezett_fent_es_lent_novekvo_kulonbseg_aszelso_retegek_kozott","timestamp":"2020. október. 30. 13:00","title":"A nyugdíjasok elszegényedését hozta az elmúlt évtized","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti változata lehetne.","shortLead":"Proteus néven álmodta meg Fabien Cousteau azt a laboratóriumot, amely szerinte a Nemzetközi Űrállomás víz alatti...","id":"20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3c8729-c713-4d34-b870-4c3b0da4f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15457-a15f-46c6-9006-0226bc5063a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_fabien_cousteau_tenger_alatti_kutatoallomas_proteus","timestamp":"2020. október. 30. 08:03","title":"Bámulatos víz alatti laboratóriumot építene Jacques Cousteau unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","shortLead":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","id":"20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629e21ad-d863-4c82-a2cf-a39975390fe2","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","timestamp":"2020. október. 29. 13:45","title":"A sereghajtók között van Magyarország a nemek közötti egyenlőség terén Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]