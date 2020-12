Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","shortLead":"Sportfogadási csalók ellen nyomozott az Europol és a moldovai rendőrség, az első osztályú mezőny felét lebuktatták.","id":"20201208_moldova_foci_csalas_bunda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada4cca3-60f7-4695-b32c-96656965dc66","keywords":null,"link":"/sport/20201208_moldova_foci_csalas_bunda","timestamp":"2020. december. 08. 19:34","title":"A moldovai focibajnokság csapatainak fele lebukott egy sportfogadási botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina, a demokrácia, és egy nagyon rövid időre Szájer József is.","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Tordai Bencével ült le vitázni főleg az alapjövedelemről, de szóba került a vakcina...","id":"20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e915fb1-e58e-45f2-aea6-519ef813045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c1aaad-6ada-410e-b910-49928a399d35","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Hollik_Istvan_tordai_bence_vita_tranzit","timestamp":"2020. december. 09. 21:37","title":"Hollik István nem érti, miért oroszozik az ellenzék, mikor Gyurcsány Ferenc villájában járt Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Néppártot egyre kevésbé foglalkoztatja, hogy a Fidesz a pártcsaládon kívül vagy belül képzeli el a jövőjét. A Néppártot ehelyett az uniós költségvetések jövője aggasztja, ahol azonban szintén a magyar miniszterelnökbe botlanak. A Fidesz szeretné tematizálni a párbeszédet, ehhez azonban nem talál partnereket.



","shortLead":"Az Európai Néppártot egyre kevésbé foglalkoztatja, hogy a Fidesz a pártcsaládon kívül vagy belül képzeli el a jövőjét...","id":"20201209_Orban_tobbszoros_szereptevesztese_euromilliardokba_kerul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c0ca82-89be-45cb-b0da-eb46f0dae923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Orban_tobbszoros_szereptevesztese_euromilliardokba_kerul","timestamp":"2020. december. 09. 06:30","title":"Érdektelenségbe fulladhat Orbán taktikázása az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","shortLead":"Új negyedik játékvezetőt jelölnek ki, az esetet pedig, amely miatt a török csapat levonult a pályáról, kivizsgálják.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba156562-69ac-44f0-9467-bbec05d07626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bc80e-8821-40ec-9acf-6b45b8dcf3cb","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_psg_basaksehir_rasszizmus_jatekvezeto","timestamp":"2020. december. 09. 05:51","title":"Ma játsszák le a PSG és a Basaksehir félbeszakadt meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon másodikként egy brit férfi kapta meg a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni védőoltását. Az biztos, hogy az ő nevére is emlékezni fogunk.","shortLead":"A világon másodikként egy brit férfi kapta meg a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni védőoltását. Az biztos, hogy az ő...","id":"20201208_koronavirus_vedooltas_william_shakespeare_egyesult_kiralysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99c665c2-14a3-4a48-828c-cb59ed75c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afcbb8a5-6655-4f48-bf3f-3df8a4dd3367","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_vedooltas_william_shakespeare_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 08. 19:03","title":"William Shakespeare a világon a második ember, aki megkapta az éles Pfizer/BioNTech vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]