Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése egy héttel a határidő utánig.","shortLead":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését...","id":"20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab801519-a408-427c-b936-1dcd04b50ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","timestamp":"2020. december. 21. 13:47","title":"Ismét visszatartották az SZFE hallgatóinak szociális támogatását és ösztöndíjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás szabályairól.","shortLead":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás...","id":"20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31b067-de61-4c2c-85cc-3120f1088f41","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","timestamp":"2020. december. 21. 05:52","title":"Trump még mindig nem adja fel, újabb keresetben támadta meg az elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","shortLead":"Norvégia az első európai piac, ahol megjelent az Xpeng. ","id":"20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d5a62d-fdd5-4a70-9334-cfcff0c8d31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f9abb5-b911-4f82-83e1-5a38e86b0761","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Eszak_felol_veszi_be_Europat_az_egyik_legerdekesebb_kinai_elektromosautomarka","timestamp":"2020. december. 21. 14:18","title":"Északról veszi be Európát az egyik kínai villanyautó-gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől érkezett. Nagy valószínűséggel nem egy idegen civilizáció küldte.","shortLead":"Kiderült pár részlet arról a különös rádiójelről, ami a Naphoz legközelebb eső csillag, a Proxima Centauri felől...","id":"20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b41c69b3-57b7-4813-9b18-73b1a181570b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa473f1-1c28-49f9-bcb4-752127a064ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_radiojel_proxima_centauri_csillagrendszer_breakthrough_listen_csillagaszat","timestamp":"2020. december. 22. 08:33","title":"Valószínűleg nem az ufók küldtek “üzenetet” a szomszédos csillagrendszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma az ingatlan.com szerint. Van is mit felújítani sok ingatlanon.","shortLead":"Miután hitellel is támogatják a lakásfelújítási programot, nagyjából százezresre bővülhet az érintettek száma...","id":"20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d465dcc5-3a8d-406b-836a-0fdef6a25b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_lakas_felujitas_ingatlan_hitel","timestamp":"2020. december. 21. 08:38","title":"Százezer lakás tulajdonosai szállhatnak be a felújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","shortLead":"Összegezte az innovációs minisztérium, hol, milyen utakat építettek, fejlesztettek.","id":"20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c401e4c7-5ff9-40f5-82a0-93e9967ec2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6ca392-13a3-4362-b1bc-3f16d6dd6576","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_nagysavos_ut_utfejlesztes_utjavitas_m4_m44_m76_m7_utszakasz_utepites","timestamp":"2020. december. 21. 16:47","title":"Közel 500 milliárd ment el négysávos utak építésére idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","shortLead":"Szimulátorjátékosokat kért fel a Ford, hogy mondják el, milyen lenne a számukra tökéletes jármű.","id":"20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=360a1bde-e882-4ed7-9148-7a7d4aacb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bed9151-59ad-41c8-9d80-b1c19ad462e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Ez_a_Ford_tenyleg_egy_gemer_auto","timestamp":"2020. december. 21. 10:35","title":"Valóság lett a gémerek által tervezett hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal rekonstrukcióját. \r

","shortLead":"A lap úgy tudja, a főváros több mint 9 milliárd forintot fizet a Swietelskynek azért, hogy folytassa a vonal...","id":"20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f7a245b-8304-4df4-a1aa-c6fefa4a847a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cdc658-37fc-4492-bcfb-0b58e792c377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_3as_metro_felujitas_swietelsky_vasuttechnika","timestamp":"2020. december. 22. 06:52","title":"Népszava: Januárban folytatják a 3-as metró felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]