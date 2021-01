Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság után szabadon engedett medve látható. A maci egy ketrecben élte az életét és bár most már a medverezervátumban él, a mostani viselkedése is a korábbi beszűkült mozgási lehetőségeit idézi: csak köröz-köröz egy pár négyzetméteres területen. Az viszont jó hír, hogy a medvementők szerint azért nem csak ezt csinálja.","shortLead":"A Libearty Sanctuary nevű romániai medvementő szervezet tette közzé a Twitteren azt a videót, amelyen egy 20 év rabság...","id":"20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f54e60-ce88-45c0-8289-b21c95ff1867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b512bc-3e86-4490-86d9-372462767388","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Lehangolo_latvany_ahogyan_a_20_ev_rabsag_utan_kiszabaditott_medve_meg_mindig_a_megszokott_koreit_roja","timestamp":"2021. január. 23. 10:46","title":"Lehangoló látvány, ahogyan a 20 év rabság után kiszabadított medve még mindig a megszokott köreit rója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíróság nem jogerős ítélete szerint nem történt bűncselekmény.\r

","shortLead":"A bíróság nem jogerős ítélete szerint nem történt bűncselekmény.\r

","id":"20210122_mondok_jozsef_izsak_vadaszhaz_per_felmentes_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40db6fb8-6af9-43fd-98e7-f9a68fb6f138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada5e7c0-8bcc-48b5-a71b-e079282b57fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_mondok_jozsef_izsak_vadaszhaz_per_felmentes_birosag","timestamp":"2021. január. 22. 22:20","title":"Az összes vádlottat felmentették az izsáki vadászház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott \"aránytalan erőszakot\".","shortLead":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton...","id":"20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5138f06-4c65-43bb-bd4c-1b737d863774","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 21:06","title":"Újabb EU-szankciók várhatóak az oroszországi rendőri brutalitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","shortLead":"A Válasz Online-t perelte be az üzletember.","id":"20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb54989c-c08f-41e0-b5ee-2fcfd9b2a6aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Amikor_Meszaros_Lorinc_ertesul_hogy_kozszereplo","timestamp":"2021. január. 22. 15:57","title":"A Kúria ítéletéből tudta meg Mészáros Lőrinc, hogy közszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","shortLead":"A szocialista EP-képviselő két hónapon át levelezett a tárcákkal, hiába. ","id":"20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6840c206-2bf3-4591-86cd-c41578458bab","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Ujhelyi_Egy_miniszterium_sem_vallalta_fel_az_oltasi_tervet","timestamp":"2021. január. 23. 12:46","title":"Ujhelyi: Egy minisztérium sem vállalta a felelősséget az oltási tervért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","shortLead":"A forró Jupiternek is nevezett WASP-62b egyik érdekessége, hogy nagyon messze, 575 fényévre van tőlünk.","id":"20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cc76404-1812-417d-b4a8-900e910ccdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a920e1-ed76-457a-90aa-455042e83f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210122_csillagaszat_felhok_felho_exobolygo_wasp_62b","timestamp":"2021. január. 22. 20:03","title":"Amerikai csillagászok megtalálták a második olyan exobolygót, amelynek nincsenek felhői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","shortLead":"A szervezet csak a jövő héten kezdi bevizsgálni a kínai vakcinákat.","id":"20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6bccd0-2165-4cf5-b1ed-8c50f6d59a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a28011-4f49-46c8-a837-457898cf43ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_pfizer_biontech_vakcina_oltas_who_koronavirus","timestamp":"2021. január. 22. 21:03","title":"40 millió Pfizer-vakcinát rendelt a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkent a kórházban és lélegeztetőgépen fekvő betegek száma. ","shortLead":"Csökkent a kórházban és lélegeztetőgépen fekvő betegek száma. ","id":"20210123_Koronavirus_jarvanyszamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d5ce77-d6ca-4497-a39a-87308a5d5150","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Koronavirus_jarvanyszamok","timestamp":"2021. január. 23. 09:05","title":"Koronavírus: 93 elhunyt, 1344 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]