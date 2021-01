Az ingatlan.com szerint az árnövekedés idén is elmaradhat, annak ellenére, hogy az új kedvezmények és támogatások miatt a tavalyinál több lakást adhatnak el.

A magánszemélyek 2020 első három negyedévében 14 százalékkal kevesebb használt lakást adtak el, mint egy évvel ezelőtt. Az országos lakáspiac motorját a fővároson kívüli települések jelentették: amíg a budapesti adásvételek súlya 5 év alatt az összes tranzakció egyharmadáról 17 százalékra csökkent, addig 2020-ban a községekben értékesített lakások aránya 30 százalékra nőtt. Ebben a falusi csoknak is komoly szerepe van: az intézkedés bevezetése előtt ezeken a településeken az összes adásvétel 20 százaléka történt, 2019 júliusa után viszont 28 százalékra nőtt a falusi csok-os települések súlya a lakáspiacon.

* * * FÉLMILLIÓ FORINTOT IS MEGTAKARÍTHAT EGY KÉTMILLIÓ FORINTOS HITELEN

THM-plafon ide vagy oda, havonta több ezer forintot is spórolhat, ha megfontoltan választ személyi kölcsönt. A hvg.hu és a Bank360 Személy Kölcsön Kalkulátorával könnyedén, mindössze néhány kattintással összahasonlíthatja különböző bankok ajánlatait. Ha kétmillió forintot igényel 72 hónapra, akkor egy kedvező kölcsön kiválasztásával akár félmillió forintot is spórolhat a hitel teljes futamideje alatt. Ide kattintva szabadon kalkulálhat, akár magasabb összegre vagy rövidebb futamidőre is összehasonlíthatja az ajánlatokat. Ha meglévő hitelét rendezné egy adósságrendező személyi kölcsönnel, akkor kattintson ide, ha pedig autóvásáráshoz keres kölcsönt, akkor pedig ide!