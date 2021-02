Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt, ahol együtt bulizott az akkori belügyminiszter a Fidesz tagjaival, ahol rendszeresen fellépett a még ismeretlen Quimby vagy Kispál és Borz, ahonnan a Tilos Rádió indult. A hely alapításában nagy szerepe volt holland házfoglalóknak, egy lakásnyeremény-betétnek, a jószerencsének és mindenekelőtt a rendszerváltás utáni bizakodó légkörnek. Az egykori alapító szerint nem jó ötlet ugyanezzel a névvel most újranyitni, Interjú Németh Vladimirrel, vagy ahogy mindenki ismeri, Vovával.","shortLead":"Mindössze hat évet élt, de máig legendás híre van a Tilos az Á-nak. A 90-es évek első felének legfontosabb helye volt...","id":"20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ce27e0-52ed-4382-a2e8-6e99c42aa1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d6b2f-319f-42db-86f2-841bc90a146b","keywords":null,"link":"/kultura/20210204_A_rendszervaltas_euforiaja_nelkul_nem_lett_volna_Tilos_az_A","timestamp":"2021. február. 04. 20:00","title":"A rendszerváltás eufóriája nélkül nem lett volna Tilos az Á – interjú az alapító Németh Vladimirrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","shortLead":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","id":"20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa7d3be-e214-45fb-b025-139f84a7852f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 05. 10:50","title":"Kutyaszőrből, 3D nyomtatással készít komposztálható sportcipőket egy dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","shortLead":"Oroszország egyelőre nem adta be a Szputnyik V engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat a hatóságnak.","id":"20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f779634-934a-48b1-adc0-bbe0041d6063","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_EU_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V","timestamp":"2021. február. 05. 13:10","title":"Az EU gyógyszerügynöksége két hete tárgyalt az orosz vakcina gyártójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","shortLead":"A Blikk azt írja, a család szerint M. Richárd nem tudja kontrollálni dühkitöréseit. ","id":"20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef2cfc74-bd77-4db1-b188-e78958906ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Gondnoksag_M_Richard_csalad","timestamp":"2021. február. 05. 11:01","title":"Gondnokság alá helyezné M. Richárdot a családja, hogy enyhébb büntetéssel megússza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember kap kezelést, és van olyan ország is, ahonnan gyógyszerhiányt jelentettek.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet szerint a koronavírus-járvány miatt kevesebb daganatos megbetegedésben szenvedő ember...","id":"20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd0a54-b438-4413-8330-6fb3a06a0131","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_koronavirus_jarvany_rakgyogyitas_rakellenes_vilagnap_who","timestamp":"2021. február. 05. 13:03","title":"Katasztrofálisan hat a koronavírus-járvány a rákgyógyításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet erről a támogatásról, ám van néhány olyan feltétel, ami sokakat meglephet. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői összegyűjtöttek 5 buktatót, amire mindenkinek figyelnie kell, ha áfa-visszatérítést szeretne igényelni.","shortLead":"2021-től az új építésű lakások vásárlásának és építésének is visszaigényelhető az áfája. Már sok dolgot tudni lehet...","id":"20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f00ee4-5e9b-4d8f-8704-92dd0b8a2077","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210205_laksfa_visszaterites_bankmonitor","timestamp":"2021. február. 05. 16:25","title":"Öt buktató, amire figyelni kell a lakásáfa visszatérítésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási hitel helyett egy alternatív termékkel rukkolnak elő. Színesen reagálnak a hazai bankok az új lakásfelújítási slágerre. ","shortLead":"Van olyan bank, ahol nem probléma, ha van jelzálog a fedezetként felajánlott ingatlanon, máshol az otthonfelújítási...","id":"20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3a228-8b04-49b5-94a2-2f19d9c8c07d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_bank_otthonfelujitasi_hitel_lakashitel","timestamp":"2021. február. 04. 13:29","title":"Ezeknél a bankoknál lehet felvenni az otthonfelújítási hitelt, ha már van lakáshitelünk egy másik pénzintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]